Polícia Militar cumpre mandado e prende condenado por tráfico de drogas em Sena Madureira

Um homem condenado pelo crime de tráfico de drogas foi preso por policiais militares do 8º Batalhão da Polícia Militar (8º BPM) na manhã da última terça-feira (10), em Sena Madureira, no interior do Acre. A prisão ocorreu durante uma ação realizada no bairro Cristo Libertador.

De acordo com informações repassadas pelo comandante do 8º BPM, capitão Fábio Diniz, o acusado já possuía uma condenação definitiva na Justiça, com pena superior a oito anos de reclusão. Com a decisão judicial, foi expedido um mandado de prisão que acabou sendo cumprido pela guarnição da Polícia Militar.

Após ser localizado, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Unidade de Segurança Pública (USP) de Sena Madureira, onde foram realizados os procedimentos legais.

Conforme informou a polícia, o detido deverá ser transferido para o sistema prisional para iniciar o cumprimento da pena determinada pela Justiça. A ação faz parte das atividades de rotina da Polícia Militar no combate ao crime e no cumprimento de decisões judiciais no município.