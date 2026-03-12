Polícia Militar recupera produtos roubados e furtados de lojas de confecções em Cruzeiro do Sul

A Polícia Militar do Acre recuperou diversos produtos furtados e roubados de estabelecimentos comerciais durante ocorrências registradas entre a noite de ontem e a madrugada desta quarta-feira em Cruzeiro do Sul. Os casos aconteceram em lojas de confecções e mobilizaram equipes do 6º Batalhão da Polícia Militar.

De acordo com o comandante em exercício da Polícia Militar, Thales Campos, um dos casos foi registrado no bairro João Alves, onde quatro indivíduos realizaram um roubo após solicitarem uma corrida por aplicativo.

Segundo a polícia, os suspeitos acionaram o motorista e pediram para serem levados até uma loja de confecções. Ao chegarem ao local, três deles desceram do veículo e anunciaram o assalto, enquanto um permaneceu dentro do carro mantendo o motorista com a liberdade de locomoção restrita.

Ainda conforme o relato das vítimas, os criminosos estavam armados e utilizaram violência e grave ameaça durante a ação. Eles levaram sete sacos com roupas, uma mala vermelha e outros objetos relacionados a confecções.

Após o crime, os suspeitos obrigaram o motorista a seguir até uma área no bairro Cohab. No local, eles desceram do veículo e fugiram em direção a uma área de mata.

Equipes da Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM), da Companhia de Policiamento Especializado, iniciaram buscas após receberem as informações pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom). Durante as diligências, os policiais chegaram a visualizar os suspeitos saindo de uma casa abandonada e fugindo novamente para a mata.

Apesar da fuga, os criminosos abandonaram os materiais roubados no local. A equipe policial conseguiu recuperar os sete sacos com roupas e outros objetos levados da loja.

Além do roubo, a Polícia Militar também atendeu a uma ocorrência de furto registrada durante a madrugada em outra loja de confecções na cidade. Informações apontam que suspeitos, possivelmente usuários de entorpecentes que costumam permanecer na região da Ponte da União, teriam praticado o crime.