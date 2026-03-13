Polícia prende homem com cerca de 40 quilos de drogas sintéticas e skunk em Rio Branco

Thiago de Souza Oliveira foi preso acusado de tráfico de drogas na noite desta quinta-feira (12), dentro de uma residência localizada na Rua Rio Branco, no bairro Eldorado, na parte alta da cidade de Rio Branco.

Segundo informações de policiais militares da Companhia de Choque, do Batalhão de Operações Especiais (Bope), a guarnição realizava patrulhamento de rotina pela região quando avistou Thiago saindo pelo portão da residência carregando uma sacola. Ao perceber a aproximação da viatura, ele demonstrou nervosismo e permaneceu parado, o que levantou suspeitas por parte dos militares.

Durante a abordagem, os policiais verificaram o conteúdo da sacola e constataram que se tratava de entorpecentes. Em seguida, os militares solicitaram autorização para entrar na residência, o que foi permitido pelo suspeito. Dentro do imóvel, foram encontradas mais drogas.

No local, os policiais do Choque localizaram 37 quilos de skunk, distribuídos em diversos tijolos. Entre o material apreendido também estavam 890 gramas de haxixe, substância cujo valor estimado chega a R$ 3 mil a cada 100 gramas, geralmente consumida em festas e bailes. Além disso, foi encontrado aproximadamente 1 quilo de ecstasy. Cada unidade da droga sintética pode ser comercializada por cerca de R$ 50, o que representa um prejuízo significativo para o tráfico.

Diante dos fatos, Thiago recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com cerca de 40 quilos de drogas apreendidas, onde foram tomadas as medidas cabíveis.

Já na unidade policial, foi constatado que o suspeito possui antecedentes criminais, incluindo passagem pela Lei Maria da Penha.

LEIA TAMBÉM:

Influenciadora conta como saiu do Acre para morar nos EUA e revela que já foi decidida a não voltar

Moradores constroem ponte por conta própria em comunidade rural no interior do Acre

Cobra atravessa via urbana e chama atenção de motoristas em Rio Branco; veja vídeo