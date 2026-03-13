13/03/2026
ContilPop
Ex-repórter Ney Inácio expõe humilhações nos bastidores do Programa do Ratinho
Influenciadora Taise Dias De Kler mostra rosto com forte crise alérgica
Babu Santana perde prêmio de apartamento após eliminação do BBB 26
Fabiana Justus e Bruno Levi anunciam renovação de votos de 15 anos de casados
Luciana Gimenez expõe mensagem obscena recebida no Instagram
SBT confirma permanência de Ratinho na emissora após polêmica
DJ Rennan da Penha é criticado após postagem sobre a Erika Hilton
Marciele afasta mão de Jordana Morais após Prova do Líder no BBB 26
Veja a homenagem aos heróis da tragédia com Césio-137 em nova série
Thiago Gonçalves, namorado de Jojo Todynho, recebe alta após sofrer infarto

Polícia prende homem com cerca de 40 quilos de drogas sintéticas e skunk em Rio Branco

Foi encontrado cerca de 40 quilos de entorpecentes, entre skunk, haxixe e ecstasy, dentro da residência

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Polícia prende traficante com cerca de 40 quilos de drogas sintéticas e skunk em Rio Branco
Suspeito foi preso por militares do Batalhão de Operações Especiais e conduzido à DEFLA/ Foto: ContilNet

Thiago de Souza Oliveira foi preso acusado de tráfico de drogas na noite desta quinta-feira (12), dentro de uma residência localizada na Rua Rio Branco, no bairro Eldorado, na parte alta da cidade de Rio Branco.

📱 Participe do canal do ContilNet no instagram

Segundo informações de policiais militares da Companhia de Choque, do Batalhão de Operações Especiais (Bope), a guarnição realizava patrulhamento de rotina pela região quando avistou Thiago saindo pelo portão da residência carregando uma sacola. Ao perceber a aproximação da viatura, ele demonstrou nervosismo e permaneceu parado, o que levantou suspeitas por parte dos militares.

Polícia prende traficante com cerca de 40 quilos de drogas sintéticas e skunk em Rio Branco

Suspeito foi preso por militares do Batalhão de Operações Especiais e conduzido à DEFLA/ Foto: ContilNet

Durante a abordagem, os policiais verificaram o conteúdo da sacola e constataram que se tratava de entorpecentes. Em seguida, os militares solicitaram autorização para entrar na residência, o que foi permitido pelo suspeito. Dentro do imóvel, foram encontradas mais drogas.

No local, os policiais do Choque localizaram 37 quilos de skunk, distribuídos em diversos tijolos. Entre o material apreendido também estavam 890 gramas de haxixe, substância cujo valor estimado chega a R$ 3 mil a cada 100 gramas, geralmente consumida em festas e bailes. Além disso, foi encontrado aproximadamente 1 quilo de ecstasy. Cada unidade da droga sintética pode ser comercializada por cerca de R$ 50, o que representa um prejuízo significativo para o tráfico.

Polícia prende traficante com cerca de 40 quilos de drogas sintéticas e skunk em Rio Branco

Suspeito foi preso por militares do Batalhão de Operações Especiais e conduzido à DEFLA/ Foto: ContilNet

Diante dos fatos, Thiago recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com cerca de 40 quilos de drogas apreendidas, onde foram tomadas as medidas cabíveis.

Polícia prende traficante com cerca de 40 quilos de drogas sintéticas e skunk em Rio Branco

Suspeito foi preso por militares do Batalhão de Operações Especiais e conduzido à DEFLA/ Foto: ContilNet

Já na unidade policial, foi constatado que o suspeito possui antecedentes criminais, incluindo passagem pela Lei Maria da Penha.

LEIA TAMBÉM:

Influenciadora conta como saiu do Acre para morar nos EUA e revela que já foi decidida a não voltar

Moradores constroem ponte por conta própria em comunidade rural no interior do Acre

Cobra atravessa via urbana e chama atenção de motoristas em Rio Branco; veja vídeo

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.