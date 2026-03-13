13/03/2026
ContilPop
Margot Robbie: nova aparição pública da atriz levanta suspeitas de uso de Ozempic
Jordana acusa Marciele de agressão após dinâmica da Prova do Líder no BBB 26
Ex-repórter Ney Inácio expõe humilhações nos bastidores do Programa do Ratinho
Influenciadora Taise Dias De Kler mostra rosto com forte crise alérgica
Babu Santana perde prêmio de apartamento após eliminação do BBB 26
Fabiana Justus e Bruno Levi anunciam renovação de votos de 15 anos de casados
Luciana Gimenez expõe mensagem obscena recebida no Instagram
SBT confirma permanência de Ratinho na emissora após polêmica
DJ Rennan da Penha é criticado após postagem sobre a Erika Hilton
Marciele afasta mão de Jordana Morais após Prova do Líder no BBB 26

Polícia prende suspeito e apreende menor com droga durante investigação de homicídio

Operação da DHPP ocorreu durante cumprimento de mandados

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Polícia Civil prende suspeito e apreende menor com droga
Polícia Civil prende suspeito e apreende menor com droga/Foto: Reprodução

Uma ação da Polícia Civil do Acre resultou na prisão de um suspeito e na apreensão de um adolescente com entorpecente durante o cumprimento de mandados ligados à investigação de um homicídio em Rio Branco.

📱 Participe do canal do ContilNet no instagram

A operação foi realizada na tarde desta sexta-feira (13) por equipes da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Os investigadores cumpriram três mandados de busca e apreensão relacionados a um inquérito que apura um assassinato registrado em janeiro deste ano no conjunto habitacional Cidade do Povo.

Os investigadores cumpriram três mandados de busca e apreensão

Os investigadores cumpriram três mandados de busca e apreensão/Foto: Reprodução

Durante as diligências, os policiais prenderam um homem apontado como integrante de uma organização criminosa. Segundo a investigação, ele atuaria no monitoramento da movimentação de moradores e da presença de viaturas policiais na região.

LEIA TAMBÉM: “Conversa pra boi dormir”, diz Bocalom sobre possibilidade de disputar o Senado e apoiar Alan

No decorrer da ação, os agentes também apreenderam um adolescente que estava em posse de aproximadamente um quilo de entorpecente. A substância foi recolhida e encaminhada para perícia.

Os envolvidos foram conduzidos à sede da DHPP para os procedimentos legais. O menor foi apresentado à autoridade policial responsável para as medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente.

De acordo com o coordenador da DHPP, delegado Alcino Ferreira Júnior, a ação integra o avanço das investigações relacionadas ao homicídio ocorrido na região. As apurações seguem para identificar outros possíveis envolvidos no crime.

Com informações da PCAC

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.