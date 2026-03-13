Polícia prende suspeito e apreende menor com droga durante investigação de homicídio

Uma ação da Polícia Civil do Acre resultou na prisão de um suspeito e na apreensão de um adolescente com entorpecente durante o cumprimento de mandados ligados à investigação de um homicídio em Rio Branco.

A operação foi realizada na tarde desta sexta-feira (13) por equipes da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Os investigadores cumpriram três mandados de busca e apreensão relacionados a um inquérito que apura um assassinato registrado em janeiro deste ano no conjunto habitacional Cidade do Povo.

Durante as diligências, os policiais prenderam um homem apontado como integrante de uma organização criminosa. Segundo a investigação, ele atuaria no monitoramento da movimentação de moradores e da presença de viaturas policiais na região.

No decorrer da ação, os agentes também apreenderam um adolescente que estava em posse de aproximadamente um quilo de entorpecente. A substância foi recolhida e encaminhada para perícia.

Os envolvidos foram conduzidos à sede da DHPP para os procedimentos legais. O menor foi apresentado à autoridade policial responsável para as medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente.

De acordo com o coordenador da DHPP, delegado Alcino Ferreira Júnior, a ação integra o avanço das investigações relacionadas ao homicídio ocorrido na região. As apurações seguem para identificar outros possíveis envolvidos no crime.

Com informações da PCAC