19/03/2026
ContilPop
Juju do Pix mostra resultado de cirurgia de silicone nos seios após realizar sonho
Macaco Punch troca pelúcia por namorada no zoológico de Ichikawa, Japão
Wagner Moura e Lázaro Ramos nos bastidores do Oscar 2026 após indicação histórica
Zé Felipe anuncia projeto de festas exclusivas “Uma por Ano” após ficar solteiro
Cantora Marvvila se recupera após cirurgia para retirada de tumor benigno
Márcio Poncio e Simone Poncio confirmam nova gravidez da família
Sabina Simonato chora ao vivo no Bom Dia São Paulo após notícia da morte de Fernanda Santos
Shonda Rhimes confirma interesse em spin-off focado em Violet Bridgerton
Ivete Sangalo presta homenagem à amiga Preta Gil nas redes sociais
Tommy Shelby retorna em cena icônica do novo filme Peaky Blinders: O Homem Imortal

Prefeito deixa reunião antes do fim e atitude gera revolta entre pais atípicos em Sena

A reunião ocorreu na manhã desta quinta-feira

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
O gestor municipal se retirou alegando outros compromissos
O gestor municipal se retirou alegando outros compromissos | | Foto: ContilNet

Um momento de tensão marcou a reunião entre mães e pais atípicos e representantes da Prefeitura de Sena Madureira na manhã desta quinta-feira (19). O encontro, que tinha como objetivo discutir demandas urgentes, como a presença de mediadores nas escolas, terminou com clima de revolta após o prefeito Gerlen Diniz deixar o local antes do encerramento.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

De acordo com os presentes, o gestor municipal se retirou alegando outros compromissos justamente em um momento considerado crucial da reunião. A saída antecipada foi interpretada por mães e pais como falta de sensibilidade diante da situação enfrentada pelas famílias.

Um dos mais exaltados foi o deputado estadual Pablo Bregense, que criticou duramente a postura do prefeito. Segundo ele, a atitude demonstra despreparo para lidar com a gravidade do problema e com as reivindicações apresentadas pelos pais.

O clima ficou ainda mais tenso porque o prefeito deixou o encontro no momento em que a vereadora Lays Mayra fazia uso da palavra. Ela chegou a pedir que o gestor permanecesse até o fim da reunião, mas não foi atendida. A situação ganhou repercussão também pelo fato de Lays ter rompido recentemente com a base de apoio do prefeito na Câmara.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.