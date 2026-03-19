Prefeito deixa reunião antes do fim e atitude gera revolta entre pais atípicos em Sena

Um momento de tensão marcou a reunião entre mães e pais atípicos e representantes da Prefeitura de Sena Madureira na manhã desta quinta-feira (19). O encontro, que tinha como objetivo discutir demandas urgentes, como a presença de mediadores nas escolas, terminou com clima de revolta após o prefeito Gerlen Diniz deixar o local antes do encerramento.

De acordo com os presentes, o gestor municipal se retirou alegando outros compromissos justamente em um momento considerado crucial da reunião. A saída antecipada foi interpretada por mães e pais como falta de sensibilidade diante da situação enfrentada pelas famílias.

Um dos mais exaltados foi o deputado estadual Pablo Bregense, que criticou duramente a postura do prefeito. Segundo ele, a atitude demonstra despreparo para lidar com a gravidade do problema e com as reivindicações apresentadas pelos pais.

O clima ficou ainda mais tenso porque o prefeito deixou o encontro no momento em que a vereadora Lays Mayra fazia uso da palavra. Ela chegou a pedir que o gestor permanecesse até o fim da reunião, mas não foi atendida. A situação ganhou repercussão também pelo fato de Lays ter rompido recentemente com a base de apoio do prefeito na Câmara.