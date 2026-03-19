“Prefeito não sabe ouvir críticas”, diz vereadora após reunião com pais atípicos

A vereadora Lays Mayra (PSD) criticou a postura do prefeito Gerlen Diniz (PP) após ele deixar, de forma antecipada, a reunião com mães e pais atípicos realizada na manhã desta quinta-feira (19), em Sena Madureira. A saída ocorreu justamente no momento em que a parlamentar faria uso da palavra para tratar sobre a situação enfrentada pelas famílias.

Segundo Lays, a atitude do gestor demonstra falta de disposição para o diálogo, especialmente em um tema sensível como a inclusão de crianças com necessidades especiais na rede municipal de ensino. A vereadora afirmou que a saída do prefeito não foi apenas uma questão de agenda, mas sim uma forma de evitar ser confrontado. Ela destacou ainda que sua formação em Psicologia e Neuropsicologia reforça sua percepção sobre a importância da escuta ativa, principalmente por parte de gestores públicos.

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Em tom crítico, Lays Mayra declarou:

“Infelizmente, o prefeito demonstra que não sabe ouvir. Quando surgem opiniões diferentes da dele, a postura é se retirar, evitar o debate e não encarar a realidade. Como profissional da área da Psicologia e Neuropsicologia, posso afirmar que ouvir é essencial para qualquer gestão, principalmente quando estamos tratando de famílias que já enfrentam tantas dificuldades. Não se constrói política pública ignorando quem mais precisa ser ouvido.”

A reunião foi marcada por momentos de tensão e cobrança por parte dos pais atípicos, que reivindicam, principalmente, a contratação de mediadores escolares para atender crianças com necessidades específicas.

A saída antecipada do prefeito gerou indignação entre os presentes e também repercutiu no meio político local, ampliando o debate sobre a condução do diálogo entre a gestão municipal e a população.