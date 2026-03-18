A sessão da Câmara Municipal de Sena Madureira, realizada na noite de terça-feira (17), foi marcada por um movimento político significativo: a vereadora Lays Mayra (PSD) anunciou oficialmente sua saída da base de apoio ao prefeito Gerlen Diniz (PP).

Em pronunciamento, a parlamentar afirmou que a decisão foi motivada pela falta de diálogo dentro do grupo governista. Segundo ela, suas reivindicações não vinham sendo ouvidas e, ao longo do tempo, suas cobranças passaram a ser interpretadas como pressão indevida sobre o Executivo.

O afastamento entre Lays e a gestão municipal teria se intensificado após questionamentos feitos pela vereadora sobre a destinação de mais de R$ 2 milhões do Fundeb que permaneceram nas contas da prefeitura em dezembro de 2025. Além disso, ela também cobrou medidas como a contratação de motorista e o pagamento da linha telefônica do Conselho Tutelar.

De acordo com a parlamentar, após essas cobranças, houve um distanciamento por parte da base, e ela deixou de ser convidada para reuniões estratégicas do grupo político. Com a saída, a oposição ganha reforço e passa a contar com nomes como Denis Araújo, Ivoneide Bernardino e Menandro Costa, além da própria Lays.

Mesmo com a baixa, a base do prefeito segue majoritária, com nove vereadores, o que ainda garante governabilidade ao Executivo municipal. A saída de Lays Mayra levanta discussões sobre independência parlamentar e o papel dos vereadores na fiscalização da gestão pública.

O movimento pode indicar não apenas um reposicionamento político, mas também uma tentativa de fortalecer sua atuação com mais autonomia dentro do Legislativo.

Nos bastidores, a expectativa é de que o novo cenário aumente o tom das cobranças e intensifique os debates nas próximas sessões da Câmara.