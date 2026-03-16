Prefeitura abre processo seletivo com mais de 20 vagas para diversas áreas; veja como se inscrever

A Prefeitura de Rio Branco divulgou, nesta segunda-feira (16), um edital de processo seletivo simplificado para a contratação temporária de técnicos na área de Engenharias, Arquitetura, Desenhista e Topografia. O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE).

Por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), a Prefeitura realiza o processo seletivo, visando suprir carências de pessoal de natureza temporária em razão de excepcional interesse público, a curto prazo, para o desenvolvimento e implementação de ações afetas à execução de projetos, obras civis, infraestrutura e licenciamento urbano.

O processo seletivo tem prazo de validade de dois anos, a contar da data da publicação da homologação de seu resultado final. A prorrogação está vedada.

As inscrições para este Processo Seletivo Simplificado serão realizadas em duas etapas, realizada pelo endereço eletrônico https://rbsimplificado.riobranco.ac.gov.br/edital/3-seinfra-n-0012026., de 0h do dia 18 de março de 2026 e até às 23h59 do dia 20 de março de 2026, no horário local.

Para efetivar a inscrição o candidato deverá preencher, obrigatoriamente, todas as informações do formulário de inscrição disponibilizado no endereço eletrônico https://rbsimplificado.riobranco.ac.gov.br/edital/3-seinfra-n-0012026 e anexar todos os documentos exigidos nos campos específicos (o arquivo enviado em campo errado, não será considerado) e em formato PDF com tamanho não superior à 5 MB (cinco megabytes) cada; além de outras especificações informadas no edital.

Confira o edital completo:

Edital processo seletivo Seinfra