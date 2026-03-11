FGB confirma reclassificação e Unidos do Fuxico assume 1º lugar do Concurso de Blocos 2026

A mudança veio. A prefeitura de Rio Branco se manifestou oficialmente nesta quarta-feira (11) sobre a mudança no resultado do concurso de blocos do Carnaval de Rua 2026. Em nota, a Fundação Garibaldi Brasil (FGB) informou que, após análise de um recurso administrativo, houve reclassificação das agremiações e o bloco Unidos do Fuxico deve ser oficializado como campeão da disputa.

De acordo com a prefeitura, o concurso foi realizado conforme as regras estabelecidas no edital público, que definiu os critérios de participação, julgamento e aplicação de penalidades às agremiações.

Após a apuração inicial das notas atribuídas pelos jurados, foi divulgado o resultado preliminar do concurso. No entanto, uma das agremiações participantes apresentou recurso administrativo apontando possível irregularidade durante o desfile.

O questionamento envolvia a permanência de um carro alegórico na pista após o término da apresentação de um dos blocos concorrentes, o que poderia caracterizar descumprimento das normas previstas no edital.

Diante da denúncia, a Comissão de Carnaval abriu um procedimento administrativo para apurar o caso. Durante a análise, foram avaliados documentos, registros fotográficos e demais elementos relacionados ao desfile, além da realização de reuniões com representantes das agremiações envolvidas.

Ao final da apuração, a comissão entendeu que houve descumprimento de uma regra do edital relacionada à retirada de elementos cenográficos da pista de desfile. Por isso, foi aplicada uma penalidade considerada proporcional à infração.

Como a irregularidade estava ligada ao elemento alegórico utilizado durante a apresentação, a penalidade foi aplicada especificamente no quesito alegorias.

Com a punição, foi necessária uma nova apuração das notas do concurso, o que resultou na alteração da classificação final das agremiações participantes. A decisão administrativa foi formalizada pela Comissão de Carnaval e encaminhada para os trâmites institucionais dentro da Fundação Garibaldi Brasil.

Com a reclassificação, o bloco Unidos do Fuxico passa a liderar o resultado e deve ser oficializado como campeão do Carnaval de Rua 2026, seguido pelos blocos Sambase e 6 É Demais.

Confira a nota na íntegra:

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação Garibaldi Brasil, juntamente com a Comissão de Carnaval 2026, informa à população e às agremiações carnavalescas os esclarecimentos acerca da tramitação administrativa que resultou na reclassificação e no resultado final do Concurso de Blocos Carnavalescos do Carnaval de Rua 2026.

O concurso foi realizado conforme as regras estabelecidas em edital público, que definiu os critérios de participação, julgamento, pontuação e eventuais penalidades aplicáveis às agremiações participantes.

Após a realização do desfile e a apuração inicial das notas atribuídas pelo corpo de jurados, foi divulgado o resultado preliminar do certame. Posteriormente, foi protocolado recurso administrativo por agremiação participante, apontando possível irregularidade relacionada à permanência de carro alegórico na pista de desfile após o término da apresentação de um dos blocos concorrentes, fato que, em tese, poderia caracterizar descumprimento de norma prevista no edital do concurso.

Diante da manifestação apresentada, a Comissão de Carnaval instaurou procedimento administrativo para análise do caso, garantindo-se a manifestação das agremiações envolvidas e a avaliação dos documentos e registros operacionais do evento.

Durante a instrução do processo foram analisadas provas documentais, registros fotográficos e demais elementos relacionados à ocorrência apontada, bem como foram realizadas reuniões com representantes das agremiações e diligências administrativas para esclarecimento dos fatos.

Ao final da análise, a Comissão de Carnaval entendeu configurado o descumprimento de regra prevista no edital, relacionada à retirada de elementos cenográficos da pista de desfile, tendo sido deliberada a aplicação de penalidade proporcional à infração constatada.

Considerando que a irregularidade estava diretamente vinculada ao elemento alegórico utilizado na apresentação, a Comissão deliberou que a penalidade incidisse especificamente no quesito alegorias, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em razão da penalidade aplicada, será realizada nova apuração das notas do concurso, resultando na alteração da classificação final das agremiações participantes. Assim, após a conclusão de todas as etapas administrativas e o julgamento definitivo dos recursos apresentados, será homologado o resultado final do Concurso de Blocos Carnavalescos do Carnaval de Rua 2026, ficando estabelecida a seguinte classificação:

1º lugar – Bloco Unidos do Fuxico

2º lugar – Bloco Sambase

3º lugar – Bloco 6 É Demais

A decisão administrativa foi formalizada pela Comissão de Carnaval e encaminhada para as providências institucionais cabíveis no âmbito da Fundação Garibaldi Brasil.

A Fundação Garibaldi Brasil reafirma seu compromisso com a transparência, a lisura dos processos administrativos e o respeito às regras estabelecidas para a realização do Carnaval de Rua, valorizando a participação das agremiações e a importância cultural da festa para a cidade.

Rio Branco – Acre, 11 de março de 2026

Fundação Garibaldi Brasil – FGB