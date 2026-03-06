Prefeitura convoca aprovados em seletivo da Educação para assinatura de contrato

A Prefeitura de Manoel Urbano publicou o 1º Edital de Convocação referente ao Processo Seletivo Simplificado nº 001/2025 da Secretaria Municipal de Educação. O documento convoca candidatos aprovados no certame para comparecerem à sede da prefeitura a fim de realizar os procedimentos necessários para a formalização do contrato de trabalho.

De acordo com o edital, os convocados devem se apresentar na sede da Prefeitura de Manoel Urbano, localizada na Rua Valério Caldas Magalhães, no Centro da cidade, no setor pessoal. O atendimento ocorrerá nos dias 06 a 13 de março de 2026, em dias úteis, nos horários das 7h às 12h e das 14h às 17h. A lista completa com os nomes dos convocados e demais orientações pode ser consultada no Diário Oficial do Estado (DOE), na edição desta sexta-feira (06), que traz a publicação do edital de convocação.

Segundo a publicação, os candidatos precisam comparecer portando cópias e originais de diversos documentos pessoais, que serão utilizados para a efetivação do contrato. Entre os documentos exigidos estão RG, CPF, Carteira de Trabalho, comprovante de endereço, título de eleitor com comprovante de votação ou certidão de quitação eleitoral, além de diplomas e certificados que comprovem a escolaridade exigida para o cargo.

Também será necessário apresentar certidão de nascimento ou casamento, registro profissional quando exigido, atestado de sanidade física e mental, número do PIS/PASEP, certidão negativa de antecedentes criminais, além de documentação dos dependentes e comprovante de conta salário na Caixa Econômica Federal. Para candidatos do sexo masculino, ainda é exigido o comprovante de alistamento militar e a carteira de reservista.

A prefeitura destacou que o não comparecimento dentro do prazo estabelecido pode resultar na perda da vaga, conforme previsto no edital do processo seletivo.