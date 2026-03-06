07/03/2026
ContilPop
Anitta, Harry Styles, Ludmilla e mais novidades musicais da semana
Amigo revela como Britney Spears está após prisão e ida ao hospital
Com 88 anos, Jane Fonda revela segredo para longevidade e bem-estar
Por que O Agente Secreto vai estrear no streaming antes do previsto?
Modelo acreana Gaby Dobbins é indicada ao prêmio de Modelo do Ano no FFW Brasil; saiba como votar
Após sonho de ser médico, Davi Brito anuncia carreira como lutador de boxe
Britney Spears é levada ao hospital após prisão; confira os detalhes
Oscar 2026: disputa acirrada marca premiação a poucos dias da cerimônia
Britney Spears é presa na Califórnia; saiba o motivo
Influenciadora diz que foi espancada por fisiculturista na frente da filha: “Me chutava”

Prefeitura convoca aprovados em seletivo da Educação para assinatura de contrato

Os candidatos precisam comparecer portando cópias e originais de diversos documentos pessoais

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
De acordo com o edital, os convocados devem se apresentar na sede da Prefeitura de Manoel Urbano
De acordo com o edital, os convocados devem se apresentar na sede da Prefeitura de Manoel Urbano | Foto: Reprodução

A Prefeitura de Manoel Urbano publicou o 1º Edital de Convocação referente ao Processo Seletivo Simplificado nº 001/2025 da Secretaria Municipal de Educação. O documento convoca candidatos aprovados no certame para comparecerem à sede da prefeitura a fim de realizar os procedimentos necessários para a formalização do contrato de trabalho.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

De acordo com o edital, os convocados devem se apresentar na sede da Prefeitura de Manoel Urbano, localizada na Rua Valério Caldas Magalhães, no Centro da cidade, no setor pessoal. O atendimento ocorrerá nos dias 06 a 13 de março de 2026, em dias úteis, nos horários das 7h às 12h e das 14h às 17h. A lista completa com os nomes dos convocados e demais orientações pode ser consultada no Diário Oficial do Estado (DOE), na edição desta sexta-feira (06), que traz a publicação do edital de convocação.

Segundo a publicação, os candidatos precisam comparecer portando cópias e originais de diversos documentos pessoais, que serão utilizados para a efetivação do contrato. Entre os documentos exigidos estão RG, CPF, Carteira de Trabalho, comprovante de endereço, título de eleitor com comprovante de votação ou certidão de quitação eleitoral, além de diplomas e certificados que comprovem a escolaridade exigida para o cargo.

Também será necessário apresentar certidão de nascimento ou casamento, registro profissional quando exigido, atestado de sanidade física e mental, número do PIS/PASEP, certidão negativa de antecedentes criminais, além de documentação dos dependentes e comprovante de conta salário na Caixa Econômica Federal. Para candidatos do sexo masculino, ainda é exigido o comprovante de alistamento militar e a carteira de reservista.

A prefeitura destacou que o não comparecimento dentro do prazo estabelecido pode resultar na perda da vaga, conforme previsto no edital do processo seletivo.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.