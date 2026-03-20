Prefeitura de Cruzeiro do Sul amplia e reforma Escola Alfredo Said na Foz do Valparaíso

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul vai reformar e ampliar a Escola de Ensino Fundamental Alfredo Said, na comunidade Foz do Valparaíso. O anúncio foi feito à comunidade escolar pelo prefeito Zequinha Lima, que esteve no local nesta sexta-feira, 20.

Ele garantiu que nos próximos dias a Secretaria de Educação mandará o material para, logo no início do verão, iniciar o serviço na unidade de ensino, onde será construindo um novo pavilhão com duas salas de aula em estrutura mista, com piso de alvenaria e paredes de madeira.

“A gente está fazendo uma visita nas escolas também, identificando as que precisam ainda serem reformadas. As do Rio Juruá todas foram reconstruídas, agora estamos reconstruindo uma outra aqui na Tartaruga no Valparaíso. Vamos encostar o material para que, assim que o verão inicie, a gente possa construir mais um pavilhão com duas salas de aula e reformar o outro pavilhão aqui da Escola Alfredo Said, garantindo um espaço amplo e aconchegante para nossas crianças e a comunidade”, disse Zequinha Lima.