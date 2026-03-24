24/03/2026
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Prefeitura de Cruzeiro do Sul e parceiros realizam mutirão de regularização ambiental

Incentivo à conservação: produtores rurais de Cruzeiro do Sul podem receber até R$ 28 mil por preservação ambiental

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Prefeitura de Cruzeiro do Sul e parceiros realizam mutirão de regularização ambiental
Mutirão de regularização ambiental atende produtores rurais na quadra do Miritizal, em Cruzeiro do Sul/ Foto: Ascom

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, em parceria com o Governo Federal e o Projeto Floresta+ Amazônia realizou nesta terça-feira, 24, um Mutirão de Regularização Ambiental, voltado ao atendimento de produtores rurais no âmbito do Cadastro Ambiental Rural (CAR), do Programa de Regularização Ambiental (PRA) e para inscrições no Projeto Floresta+ Amazônia. A ação, que contou também com inscrições no Projeto Floresta+ Amazônia, aconteceu na quadra poliesportiva do Centro Administrativo da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, localizada no Bairro do Miritizal.

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Prefeitura de Cruzeiro do Sul e parceiros realizam mutirão de regularização ambiental

Projeto Floresta+ Amazônia oferece incentivos de até R$ 28 mil para conservação de áreas nativas no Juruá/ Foto: Ascom

O Projeto Floresta+ Amazônia é uma iniciativa do Governo Brasileiro, por meio do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Com o apoio da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, o projeto atua por meio da modalidade Conservação, que atualmente está com inscrições abertas e tem como objetivo apoiar produtores rurais de pequenas áreas, oferecendo incentivos financeiros pela conservação da vegetação nativa, por meio do instrumento econômico do Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) que varia de R$1.500,00 à R$ 28.000,00.

Prefeitura de Cruzeiro do Sul e parceiros realizam mutirão de regularização ambiental

A produtora Maria Gracinete ressalta a importância do benefício para garantir renda extra às famílias rurais/ Foto: Ascom

A proprietária de área rural no Ramal do Cajueiro, braço do Ramal do Escondido, Maria Gracinete, destacou a importância do cadastro e do benefício por proteger a floresta.
“Vim em busca de informações e ver como funciona o Programa de conservação da floresta. Esses benefícios chegam em um bom momento para o produtor para que possamos ter uma renda extra para nossa família. Quero agradecer ao prefeito Zequinha Lima pelo apoio dado ao pequeno agricultor que leva o produto para a mesa das famílias na cidade”, disse Gracinete.

Prefeitura de Cruzeiro do Sul e parceiros realizam mutirão de regularização ambiental

Prefeitura de Cruzeiro do Sul garante apoio logístico para inscrições no CAR e análise ambiental de pequenas áreas/ Foto: Ascom

Lilian Nunes, Coordenadora do Projeto Floresta+ Amazônia explicou o funcionamento do programa e agradeceu a prefeitura de Cruzeiro do Sul pelo apoio ao mutirão.”A Prefeitura de Cruzeiro do Sul tem nos apoiado com toda a logística, todo o apoio necessário para trazer a população e realizar esse atendimento, que é tanto de regularização ambiental, de cadastro no CAR, de análise ambiental, de adesão ao Programa de Regularização Ambiental”, pontuou Lilian.

 

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