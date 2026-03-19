A Prefeitura de Cruzeiro do Sul inicia nesta quinta-feira, 19, uma agenda de ações e serviços nas comunidades ribeirinhas dos rios Juruá e Juruá-Mirim A ação inclui entrega de material escolar, fardamento para alunos, serviços de saúde, distribuição de mudas de café para produtores e entrega de barcos para reforço no atendimento emergencial.

O prefeito Zequinha Lima saiu do porto da cidade em direção às localidades que receberão os atendimentos, acompamhado pelo presidente da Assembleia Legislativa do Acre, Deputado Nicolau Júnior, além de secretários municipais e vereadores, que também participam das ações nas comunidades.

Entre as comunidades visitadas está a comunidade Vista Alegre, no Rio Juruá-Mirim, onde será realizada a entrega de kits escolares na Escola Helena Nobre. Em seguida, a programação inclui uma visita ao plantio de café na comunidade Santo Antônio, também no Rio Juruá-Mirim, fortalecendo as ações voltadas à agricultura na região.

A agenda prossegue na sexta-feira, com deslocamento até a comunidade Simpatia, no Rio Juruá, onde será realizada a entrega de kits escolares na Escola Professora Neuza Bernardino. Após a ação, a equipe retorna para Cruzeiro do Sul.

As ações desenvolvidas durante a agenda contemplam diferentes áreas da gestão municipal, com destaque para a educação, por meio da entrega de kits escolares; a agricultura, com a distribuição de mudas de café; e a saúde, com a entrega de barcos que auxiliam no atendimento às comunidades ribeirinhas.

Antes da saída, o prefeito Zequinha Lima destacou a importância da presença da gestão municipal nessas regiões. “Estamos cumprindo uma vasta agenda no Rio Juruá e no Juruá-Mirim, levando melhorias para a educação, com entrega de kits escolares e dois fardamentos para todos os alunos, algo inédito na história do município. Também estamos fortalecendo a agricultura com distribuição de mudas de café e entregando barcos que funcionam como ambulâncias, garantindo mais acesso à saúde para essas comunidades”, afirmou.

O prefeito reforçou que, durante o período de inverno amazônico, quando os rios apresentam melhores condições de navegação, as visitas às comunidades são intensificadas, garantindo maior presença do poder público e atendimento contínuo às demandas da população ribeirinha.

“Essa iniciativa reafirma o nosso compromisso da Prefeitura de Cruzeiro do Sul em levar serviços essenciais a todos os cidadãos, independentemente da distância, promovendo qualidade de vida e inclusão social nas regiões mais isoladas do município”, destacou o prefeito.