17/03/2026
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Prefeitura de Cruzeiro do Sul mantém tapa-buracos e recupera escadaria do Instituto Santa Terezinha

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A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento Urbano e Habitação segue nesta terça-feira, 17, com a operação tapa-buracos nos Bairros Boca da Alemanha e Cobal, onde são usadas mais de 25 toneladas de asfalto.

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Outros serviços de infraestrutura seguem sendo realizados como o início de uma ampla recuperação da escadaria do Colégio Instituto Santa Terezinha que irá beneficiar a comunidade escolar que necessidade transitar pelo local e a retirada de atoleiros na BR 307.

O Secretário de Obras Carlos Alves, disse que os serviços garantem melhorias nas zonas urbana e rural do município.

“O tapa buracos é diário é não para nem aos sábados para avançar nas vias estruturais da cidade e nos bairros. Seguimos com nossas ações de infraestrutura garantindo melhorias de nossa cidade”, disse Alves.

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