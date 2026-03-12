Prefeitura de Cruzeiro do Sul reafirma parceria com clínica renal no Dia Mundial do Rim

Nesta quinta-feira, 12, data em que se celebra o Dia Mundial do Rim, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul reforçou seu compromisso com a saúde da população e com as ações de prevenção às doenças renais. O prefeito Zequinha Lima recebeu em seu gabinete a médica nefrologista Aline Dourado, da clínica renal do município, em um encontro que reafirmou a parceria entre a gestão municipal e a unidade de atendimento especializada.

Durante a visita, a médica entregou ao prefeito uma camisa alusiva à campanha da data, simbolizando o apoio da Prefeitura às ações de conscientização sobre a saúde dos rins e a importância da prevenção. De acordo com a nefrologista o Dia Mundial do Rim foi instituído justamente para chamar a atenção da população para os cuidados com a saúde renal e a necessidade de diagnóstico precoce..“Hoje é o Dia Mundial do Rim, uma data criada justamente para trabalharmos a prevenção das doenças renais, tanto as agudas quanto as crônicas. O objetivo é conscientizar a população e também os profissionais de saúde para que olhem com mais atenção para essa prevenção. Existem exames simples, que podem ser feitos na própria atenção básica, como os exames de ureia e creatinina no sangue e o exame de urina. São exames básicos, mas que já conseguem identificar sinais de doença renal e permitir o tratamento antes que o quadro evolua para uma situação crônica”, explicou.

A médica também destacou a parceria com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, que auxilia a clínica em ações importantes para o atendimento dos pacientes.“Hoje a Prefeitura nos ajuda muito, principalmente no transporte dos pacientes e também no apoio às vacinas e na rotina do atendimento. Atualmente temos cerca de 70 pacientes em diálise atendidos pela clínica. Aproximadamente 46 são de Cruzeiro do Sul e os demais vêm de municípios da região, como Tarauacá, Mâncio Lima e Rodrigues Alves. Também recebemos pacientes encaminhados pelo Hospital do Juruá e pacientes internados em unidades de terapia intensiva”, relatou.

O prefeito Zequinha Lima destacou que a gestão municipal continuará apoiando as ações que garantem atendimento e qualidade de vida aos pacientes que precisam de hemodiálise.“Cuidar da saúde das pessoas é uma das nossas maiores prioridades. A Prefeitura de Cruzeiro do Sul tem sido parceira da clínica renal justamente para garantir que os pacientes tenham acesso ao tratamento, especialmente no transporte e no suporte necessário. Em uma data como o Dia Mundial do Rim, reforçamos a importância da prevenção e do diagnóstico precoce, para que cada vez mais pessoas possam cuidar da sua saúde e evitar que a doença avance”, afirmou o prefeito.

A campanha do Dia Mundial do Rim busca ampliar a conscientização da população sobre a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do tratamento adequado das doenças renais, que muitas vezes se desenvolvem de forma silenciosa. Exames simples e acompanhamento médico regular são fundamentais para identificar alterações e iniciar o tratamento o quanto antes.