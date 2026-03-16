Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza Feira de Artesanato no Copacabana Shopping

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, realizará a partir desta quinta-feira, 19, uma Feira de Artesanato no Copacabana Shopping. O evento segue até domingo, 22, sempre das 16h30 às 21h30, reunindo mais de 40 expositores com produtos artesanais e plantas ornamentais, além de programação cultural e atividades voltadas para toda a família.

A iniciativa busca valorizar os artesãos locais, fortalecer a economia criativa e ampliar os espaços de comercialização para os produtores do município. Durante os quatro dias de evento, o público poderá conhecer e adquirir peças artesanais produzidas na região, além de participar de atividades como pintura em tela, pintura corporal e ações recreativas para crianças.

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A secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Cruzeiro do Sul,Janaína Terças, destacou que a feira surgiu a partir de um pedido dos próprios artesãos da cidade, que tinham interesse em expor seus produtos em um espaço de grande circulação de público.“A feira de artesanato vai acontecer no Copacabana Shopping e foi um pedido das próprias artesãs, que tinham muita vontade de expor nesse espaço. Conseguimos organizar o evento e teremos mais de 40 expositores, com artesanato e também plantas ornamentais. Serão quatro dias de programação, com atividades para crianças e diversas atrações”, explicou.

Um dos momentos mais aguardados da programação será o desfile das lojas, que acontece no sábado, 21 de março, às 18h. A proposta é unir a produção artesanal local com peças das lojas do shopping, destacando a criatividade e a identidade cultural da região.“Vamos ter o desfile com roupas das lojas do shopping combinadas com adereços e produtos do artesanato local. É uma forma de unir o comércio com os artesãos e valorizar esse segmento tão importante para a cultura e também para a geração de renda de muitas famílias de Cruzeiro do Sul”, acrescentou a secretária.

A feira é organizada pela Associação de Artesãos do Vale do Juruá, em parceria com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul e direção do Copacabana Shopping.

Assessoria