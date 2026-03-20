Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza final da Copa Master com R$ 20 mil

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria Municipal de Esportes e Lazer, promove neste sábado, 21, a grande final da 3ª edição da Copa de Futebol Master Rei Pelé, competição destinada a atletas com mais de 40 anos. O evento será realizado no Estádio Cruzeirão e contará com uma premiação total de R$ 20 mil.

A programação começa às 17h30, com a disputa pelo terceiro lugar entre as equipes Mercado do Peixe e Santa Luzia da BR-364. Em seguida, às 19h, acontece a decisão do título, reunindo os times Monte Sinai e São José, prometendo um grande espetáculo para o público.

A premiação será distribuída entre as equipes e também reconhecerá os destaques individuais do campeonato. O time campeão levará R$ 10 mil, enquanto o segundo colocado receberá R$ 5 mil. O terceiro lugar será premiado com R$ 2 mil e o quarto colocado com R$ 1 mil.

Além disso, a competição também valoriza o desempenho individual dos atletas. Serão premiados o craque da competição, o autor do gol mais bonito, o artilheiro e o melhor goleiro, cada um com o valor de R$ 500.