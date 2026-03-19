19/03/2026
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Prefeitura de Cruzeiro do Sukentrega kits escolares no Juruá Mirim

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Prefeitura de Cruzeiro entrega fardamento e material escolar a alunos do Juruá Mirim

O prefeito Zequinha Lima realizou nesta quinta-feira, 19, a entrega dos kits escolares e fardamentos para os alunos da Regional Educacional Rio Juruá Mirim, na zona ribeirinha de Cruzeiro do Sul.

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Na Escola de Ensino Fundamental Helena Nobre foram distribuídos 376 kits que irão beneficiar alunos de 11 escolas em toda a extensão do Rio Juruá Mirim. Serão distribuídos também 752 fardamentos, sendo dois para cada aluno.

Aluno do 5° ano, Diego Santos, 10 anos agradeceu ao prefeito Zequinha e afirmou que era difícil seus pais comprarem a farda e material escolar.”Para nós usarmos farda era preciso nossa mãe comprar e agora estamos ganhando de graça do prefeito,tanto a farda como nosso material”, destacou o aluno.

A Diretora da Regional Rio Juruá Mirim, que conta com 376 alunos e 11 escolas, Rosa Silva, destacou a alegria dos estudantes em estarem recebendo fardamentos e kits escolares.


“Tem muitos alunos ainda que não tinham kit e todos vão ficar todos muito felizes, não só pelo fardamento, mas pelo kit completo, a mochila, caderno, caneta, tudo que eles necessitam para estudarem. Então, a palavra é gratidão ao prefeito por estar trazendo esse material aqui,” disse Rosa.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Nicolau Júnior, acompanha a agenda do prefeito.

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