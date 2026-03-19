Prefeitura de Cruzeiro entrega fardamento e material escolar a alunos do Juruá Mirim

O prefeito Zequinha Lima realizou nesta quinta-feira, 19, a entrega dos kits escolares e fardamentos para os alunos da Regional Educacional Rio Juruá Mirim, na zona ribeirinha de Cruzeiro do Sul.

Na Escola de Ensino Fundamental Helena Nobre foram distribuídos 376 kits que irão beneficiar alunos de 11 escolas em toda a extensão do Rio Juruá Mirim. Serão distribuídos também 752 fardamentos, sendo dois para cada aluno.

Aluno do 5° ano, Diego Santos, 10 anos agradeceu ao prefeito Zequinha e afirmou que era difícil seus pais comprarem a farda e material escolar.”Para nós usarmos farda era preciso nossa mãe comprar e agora estamos ganhando de graça do prefeito,tanto a farda como nosso material”, destacou o aluno.

A Diretora da Regional Rio Juruá Mirim, que conta com 376 alunos e 11 escolas, Rosa Silva, destacou a alegria dos estudantes em estarem recebendo fardamentos e kits escolares.



“Tem muitos alunos ainda que não tinham kit e todos vão ficar todos muito felizes, não só pelo fardamento, mas pelo kit completo, a mochila, caderno, caneta, tudo que eles necessitam para estudarem. Então, a palavra é gratidão ao prefeito por estar trazendo esse material aqui,” disse Rosa.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Nicolau Júnior, acompanha a agenda do prefeito.