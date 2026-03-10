Prefeitura de Xapuri: seleções para vagas imediatas encerram nesta semana

A Prefeitura de Xapuri, no interior do Acre, publicou uma série de editais de Processo Seletivo Simplificado para atender às demandas de diversas secretarias municipais. O certame oferece oportunidades para profissionais de níveis fundamental, médio e superior, com o objetivo de preencher vagas imediatas e formar cadastro de reserva para a administração pública em 2026.

As remunerações são atrativas e variam conforme o nível de escolaridade e o cargo pretendido, partindo de R$ 1.621,00 e chegando a R$ 4.318,18. As jornadas de trabalho oscilam entre 20 e 40 horas semanais, dependendo da necessidade de cada secretaria.

Divisão das Vagas por Secretaria

A Prefeitura de Xapuri organizou a seleção em cinco editais específicos para otimizar o atendimento às demandas municipais:

Educação (Edital 001): Vagas para Professores (Zonas Rural e Urbana), Nutricionista, Enfermeiro, Merendeira e Oficineiros de diversas áreas (Música, Capoeira, Artes).

Infraestrutura (Edital 002): Oportunidades para Operadores de Máquinas Pesadas, Motoristas Categoria D, Pedreiro, Pintor, Eletricista e Mecânico.

Meio Ambiente (Edital 003): Vagas para Gari, Roçador, Auxiliar de Varrição e Operadores de máquinas.

Assistência Social (Edital 004): Cargos de Assistente Social, Psicólogo, Cuidador de Idoso, Orientador e Entrevistador do Bolsa Família.

Demais Áreas (Edital 005): Atendimento às secretarias de Mulher, Esporte, Finanças, Juventude, Cultura e Agricultura.

Inscrições e Processo de Seleção

Os interessados devem realizar a inscrição exclusivamente pela internet. O prazo é curto e encerra-se amanhã, quarta-feira (11/3). A seleção não contará com provas objetivas, sendo realizada por meio de análise curricular e prova de títulos.

Detalhes da Inscrição Informação Oficial Site para Inscrição portal.institutobemestar.selecao.site Prazo Final 11 de março de 2026 Taxas R$ 40 (Fund.), R$ 60 (Médio), R$ 80 (Sup.) Resultado Preliminar 22 de março de 2026 Resultado Final 26 de março de 2026

O prazo de validade das seleções da Prefeitura de Xapuri será de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período. Esta é uma excelente chance para os profissionais da região garantirem uma colocação no serviço público com contratação temporária imediata. Mais detalhes sobre as pontuações de experiência profissional podem ser conferidos nos baremas anexos aos editais completos.

Fonte: PCI Concursos

Redigido por: ContilNet