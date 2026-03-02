Prefeitura divulga resultado preliminar de seleção para escolas indígenas; veja nomes

Mais resultados! A prefeitura de Jordão tornou público, na edição desta segunda-feira (2), do Diário Oficial do Estado (DOE), o resultado preliminar da etapa de entrevistas do processo seletivo simplificado que vai reforçar o quadro de profissionais da educação nas escolas indígenas do município.

A seleção contempla vagas temporárias para professores do Ensino Fundamental I e II e para merendeiras, com atuação em unidades localizadas em comunidades ao longo dos rios Tarauacá e Jordão.

O certame, regido pelo Edital nº 01/2026/PMJ/SEMEC, prevê contratações para atender a demanda da rede municipal em áreas de difícil acesso, muitas delas situadas em terras indígenas, onde o deslocamento é feito principalmente por via fluvial.

Professores

Entre os destaques do resultado preliminar para o cargo de professor, há candidatos que alcançaram a pontuação máxima. Na Escola Indígena Santa Rosa Mística, por exemplo, Adão Domingos obteve nota 100. Já na Escola Reino da Floresta, Osvaldo Manduca Mateus alcançou 90 pontos.

Também registraram notas elevadas candidatos das escolas Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Romão Sales e Tomás Viana, todas localizadas na região do Rio Jordão.

A lista reúne dezenas de classificados distribuídos em unidades como Raiz Sede, Seja Bem-Vindo, Bixi, São Vicente, Instituto São José, Coração de Jesus, Central da Floresta, Jardim da Floresta, entre outras.

Merendeiras

Para o cargo de merendeira, o resultado preliminar também apresenta ampla concorrência. Diversos candidatos atingiram 90 pontos, como Ercília Pinheiro Paulino (Raiz Anexo), Marinildo Pinheiro (Seja Bem-Vindo), Laura Cristina Pereira (Bixi), além de classificados nas escolas São Francisco, Santa Júlia Billiart, Ave Maria, Coração de Maria e Alfredo Sueiro Sales.

A seleção busca garantir a continuidade da oferta de alimentação escolar nas comunidades indígenas, considerada fundamental para a permanência dos estudantes nas unidades de ensino.

Próximas etapas

Por se tratar de resultado preliminar, ainda cabe prazo para eventuais recursos, conforme estabelecido em edital. Após a análise, será divulgado o resultado final com a homologação dos classificados aptos à contratação temporária.

O processo seletivo reforça a estrutura educacional de Jordão, um dos municípios mais isolados do Acre, onde a logística e as especificidades culturais das comunidades indígenas exigem planejamento diferenciado na gestão da educação pública.

LEIA OS NOMES: