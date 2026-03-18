18/03/2026
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Prefeitura homologa licitação com contratos que somam mais de R$ 3 milhões

De acordo com o extrato da ata da sessão, diversas empresas foram declaradas vencedoras

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Prefeitura de Manoel Urbano homologa licitação com contratos que somam mais de R$ 3 milhões
A licitação foi conduzida pela Comissão Permanente de Contratação (CPC) | Foto: Reprodução

A Prefeitura de Manoel Urbano tornou público o resultado do processo licitatório nº 068/2025, na modalidade pregão presencial (SRP nº 034/2025), que prevê a formação de registro de preços para aquisição de materiais de consumo, equipamentos e itens permanentes destinados à Secretaria Municipal de Educação.

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De acordo com o extrato da ata da sessão, diversas empresas foram declaradas vencedoras, com valores que, somados, ultrapassam a marca de R$ 3 milhões. Entre os contratos homologados estão:

  • A. P. do Nascimento Neto – ME: R$ 320.480,50
  • D. L. Ramos – ME: R$ 231.251,90
  • Drywall Pro Forros: R$ 141.140,00
  • Fortunato e Souza LTDA: R$ 460.967,00
  • J. V. Médic Comércio e Serviços LTDA: R$ 368.399,00
  • Maristela O Souza & J O Souza LTDA – ME: R$ 473.448,60
  • Papelaria Globo LTDA: R$ 497.574,14
  • R. Gomes de Oliveira – ME: R$ 93.828,20
  • S. Cipriano de Oliveira – ME: R$ 345.535,50
  • Tatiana Ferreira Oliveira de Araújo – ME: R$ 163.050,50

Segundo o documento, os itens adquiridos serão utilizados para atender demandas da rede municipal de ensino, incluindo compra de materiais didáticos, equipamentos e estrutura necessária ao funcionamento das unidades escolares.

A licitação foi conduzida pela Comissão Permanente de Contratação (CPC), com base no critério de menor preço por item, sendo exclusiva para micro e pequenas empresas (ME/EPP). O processo também inclui etapas de classificação, habilitação e julgamento das propostas.

O extrato informa ainda que os documentos completos estão disponíveis para consulta pública na sede da prefeitura e no portal do Tribunal de Contas do Estado do Acre.

O volume de recursos envolvidos chama atenção e reforça a importância de acompanhamento por parte dos órgãos de controle e da população, especialmente quanto à correta aplicação dos materiais adquiridos e sua efetiva destinação às escolas do município.

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