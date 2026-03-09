09/03/2026
ContilPop
Cantor Leonardo coloca bebida na boca do neto e causa polêmica; Veja vídeo
Babá dos filhos de Virginia Fonseca revela ter denunciado abuso contra filha
Zé Felipe surpreende filhas e mãe com buquê de flores no Dia das Mulheres
DJ Eliezer passa mal na BR-364 e cancela show que faria em Sena Madureira
Rihanna estava em casa durante atentado a tiros; saiba mais
Vini Jr. reage após Virginia dizer que mulheres devem manter distância
Ticiane Pinheiro revive meme e agita web com “quadradinho de oito”
Marquito segue na UTI e apresenta quadro estável; veja novo boletim médico
Kelly Key denuncia ataques de vizinho médico contra sua família no Rio; Veja vídeo
Ana Castela é flagrada em momento de carinho com filha de Zé Felipe durante almoço familiar

Prefeitura lança nova licitação do transporte coletivo com contrato de até 20 anos

Edital prevê investimento superior a R$ 1 bilhão e mantém passagem em R$ 3,50

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
O valor inicial estabelecido no edital é de R$ 10,94 por quilômetro rodado
O valor inicial estabelecido no edital é de R$ 10,94 por quilômetro rodado | Foto: ContilNet

A prefeitura de Rio Branco anunciou, nesta segunda-feira (9), a reedição do edital de licitação do transporte coletivo da capital acreana. O novo processo prevê contrato inicial de 10 anos, podendo ser prorrogado por mais 10, além de manter a tarifa de ônibus em R$ 3,50 para os usuários.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Durante coletiva de imprensa, o prefeito Tião Bocalom destacou que o objetivo da nova licitação é garantir segurança jurídica para atrair empresas interessadas em investir no sistema de transporte da capital.

“Nós precisamos dar segurança jurídica. Nenhuma empresa vai fazer investimentos se não tiver segurança jurídica. Hoje o grande problema é esse, a empresa trabalha com contratos alternados de seis em seis meses, e isso é complicado”, afirmou.

Segundo o prefeito, o edital que será publicado não se trata de um processo totalmente novo, mas de uma atualização necessária devido às mudanças na legislação nacional de licitações.

“Na realidade não é um edital novo. É uma reedição do edital, o mesmo edital sendo reeditado dentro da nova legislação”, explicou.

Mesmo com o novo modelo, a prefeitura decidiu manter o valor da passagem em R$ 3,50

Mesmo com o novo modelo, a prefeitura decidiu manter o valor da passagem em R$ 3,50 | Foto: ContilNet

Outra mudança prevista é a forma de pagamento às empresas que operarem o sistema. Em vez de receber por passageiro transportado, o pagamento passará a ser feito com base no quilômetro rodado.

“Como o Brasil inteiro está fazendo agora, se paga as empresas pelo quilômetro rodado”, disse o prefeito.

O valor inicial estabelecido no edital é de R$ 10,94 por quilômetro rodado, cálculo feito com base na tabela Geipot, utilizada nacionalmente para estimar custos do transporte público.

Mesmo com o novo modelo, a prefeitura decidiu manter o valor da passagem em R$ 3,50, considerado um dos mais baixos do país. Estudantes continuarão pagando R$ 1.

“Nós entendemos que o transporte público é fundamental exatamente para os mais pobres, que são os que realmente precisam usar o transporte coletivo”, afirmou o prefeito.

Atualmente, o município subsidia parte significativa do sistema. Segundo a prefeitura, o custo médio chega a R$ 7,13 por passageiro transportado, sendo a diferença coberta pelo poder público.

Além disso, a gestão municipal também custeia gratuidades previstas em lei, como para idosos e pessoas com deficiência, além de estudantes.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.