Prefeitura usa IA para dar vida a imagens históricas de Rio Branco

A tecnologia acaba de abrir uma janela para o passado de Rio Branco. Em um vídeo que está encanta internautas, a Prefeitura da capital utilizou ferramentas de Inteligência Artificial (IA) para “dar vida” a registros históricos de 1945. A produção faz um contraste fascinante entre a Rio Branco de oito décadas atrás e a o atual 2026, permitindo uma imersão inédita na evolução urbana do Acre.

O grande diferencial da obra é o uso da IA para animar fotografias que, até então, eram registros estáticos em tons de sépia e preto e branco. Através de algoritmos avançados, as imagens ganharam fluidez, movimento de pessoas e veículos, e uma nitidez que ajuda a compreender melhor como era o cotidiano na Gameleira e nas primeiras ruas do Centro Comercial em meados do século passado.

Resgate e Identidade

O vídeo não é apenas um exercício tecnológico, mas um importante trabalho de resgate da memória coletiva. Ao projetar as imagens de 1945 ao lado de tomadas aéreas e terrestres de 2026, a Prefeitura destaca o quanto a cidade se transformou, sem perder suas raízes. Locais emblemáticos, que hoje abrigam grandes empreendimentos e trânsito intenso, aparecem no vídeo em sua forma original, com construções de madeira e o Rio Acre como principal protagonista do transporte.

Engajamento Digital

A postagem rapidamente viralizou nas redes sociais, atraindo comentários de pioneiros que se lembraram da infância e de jovens que nunca haviam visto a cidade sob essa perspectiva. A iniciativa demonstra como o uso estratégico da tecnologia pode ser uma ferramenta poderosa para a educação patrimonial, transformando arquivos históricos em conteúdos dinâmicos e atraentes para o público atual.

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Para quem deseja conferir essa “viagem no tempo”, o vídeo está disponível nos canais oficiais da Prefeitura de Rio Branco, servindo como um tributo visual à resiliência e ao crescimento da nossa capital ao longo das últimas décadas.

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