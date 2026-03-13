13/03/2026
ContilPop
Ex-repórter Ney Inácio expõe humilhações nos bastidores do Programa do Ratinho
Influenciadora Taise Dias De Kler mostra rosto com forte crise alérgica
Babu Santana perde prêmio de apartamento após eliminação do BBB 26
Fabiana Justus e Bruno Levi anunciam renovação de votos de 15 anos de casados
Luciana Gimenez expõe mensagem obscena recebida no Instagram
SBT confirma permanência de Ratinho na emissora após polêmica
DJ Rennan da Penha é criticado após postagem sobre a Erika Hilton
Marciele afasta mão de Jordana Morais após Prova do Líder no BBB 26
Veja a homenagem aos heróis da tragédia com Césio-137 em nova série
Thiago Gonçalves, namorado de Jojo Todynho, recebe alta após sofrer infarto

Renda fixa hoje: veja as taxas de CDB, LCI e LCA na XP após inflação e PIB nos EUA

Escrito por InfoMoney
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
renda-fixa-hoje:-veja-as-taxas-de-cdb,-lci-e-lca-na-xp-apos-inflacao-e-pib-nos-eua

O mercado de emissão bancária, dentro da plataforma da XP, oferece nesta sexta-feira (13), CDBs com taxas prefixadas de até 14,660% ao ano com vencimento em 12 meses, enquanto títulos de inflação estão pagando até IPCA+ 8,720% em mais de 1 ano e os pós-fixados até 107% do CDI em 12 meses.

📱 Participe do canal do ContilNet no instagram

LCAs contam com taxas prefixadas de até 11,910% para vencimento em mais de 12 meses, enquanto as atreladas à inflação pagam até IPCA+6,320% em 1 ano e as pós-fixadas pagam até 87% do CDI em mais de 12 meses.

LCIs pós-fixadas pagam até 100% do CDI em 1 ano.

Leia também: Taxas dos títulos públicos voltam a acelerar; veja quatro opções para investir já Renda Fixa Hoje: confira algumas opções de investimento em renda fixa bancária oferecidas pela XPCDB PICPAY
Taxa: 104,75% do CDI
Vencimento: março/2029
Saiba mais e invista

CDB PERNAMBUCANAS
Taxa: 110% do CDI
Vencimento: março/2030
Saiba mais e invista

LCA SICOOB
Taxa: 92% do CDI
Vencimento: fevereiro/2033
Saiba mais e invista

QUER INVESTIR EM CDBs, LCIs e LCAs? ACESSE A CONTA NA XP E CONFIRA AQUI UMA LISTA COMPLETA COM MAIS 1 MIL OPÇÕES DE ATIVOS

*As ofertas na plataforma da XP são limitadas à capacidade disponível do produto nesta sexta-feira (13)

Não tem conta na XP? Cadastre-se aqui

Cenário Renda Fixa da XPAs taxas dos juros futuros fecharam em forte alta nesta quinta-feira (12), com ganhos superiores a 30 pontos-base em alguns vencimentos, pressionadas pela escalada da guerra no Oriente Médio e por uma inflação acima do esperado no Brasil. O movimento levou o mercado a rever as apostas para a política monetária, reduzindo a expectativa de cortes mais agressivos da Selic.

No fechamento, a taxa do DI para janeiro de 2028 subiu 31 pontos-base, para 13,97%. Já na ponta longa da curva, o DI para janeiro de 2035 avançou 20 pontos-base, para 13,855%, em sessão marcada por forte aumento dos prêmios de risco.

O principal gatilho doméstico foi a divulgação do IPCA de fevereiro, que subiu 0,70%, acima da projeção de 0,65% dos economistas. O dado mostrou aceleração relevante nos preços de serviços e nos núcleos de inflação, reforçando a percepção de pressão inflacionária persistente e reduzindo o espaço para cortes mais rápidos de juros pelo Banco Central do Brasil.

No exterior, a escalada da guerra envolvendo Irã, Israel e Estados Unidos elevou o preço do petróleo para acima de US$ 100 por barril, após ameaças de bloqueio do Estreito de Ormuz e ataques a navios na região. O avanço da commodity aumentou os temores de impacto inflacionário global e sustentou a pressão sobre as taxas.

A curva curta foi a mais sensível ao cenário doméstico e às expectativas de política monetária. Com a deterioração do ambiente inflacionário, o mercado passou a ver maior probabilidade de corte de apenas 25 pontos-base da Selic na próxima reunião do Comitê de Política Monetária, reduzindo as apostas em um movimento de 50 pontos-base.

Já a ponta longa da curva também avançou, refletindo o aumento do prêmio de risco associado ao cenário externo e à perspectiva de juros mais elevados por mais tempo. A curva passou a precificar uma Selic ao redor de 13% no fim de 2026, acima da mediana de 12,13% indicada no relatório Focus, sinalizando expectativa de um ciclo de cortes menor e mais gradual.

Trata-se de um conteúdo patrocinado. O InfoMoney não possui qualquer responsabilidade quanto a oferta e a comercialização dos produtos divulgados neste material. 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.