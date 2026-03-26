Previsão indica tempo instável e alta probabilidade de chuvas no Acre

A quinta-feira (26) chega com um cenário de instabilidade climática para grande parte do Acre. De acordo com o meteorologista Davi Friale, o estado assim como Rondônia, Amazonas, Mato Grosso e áreas vizinhas da Bolívia e do Peru terá o predomínio de sol entre nuvens, mas com a ocorrência de chuvas que podem ser fortes em áreas localizadas.
O destaque do prognóstico para hoje vai para as microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira (Leste e Sul do estado), onde o tempo deve permanecer instável, com possibilidade de chuvas a qualquer hora do dia. Nestas áreas, a probabilidade de chuvas fortes é classificada como alta, embora o risco de temporais severos com ventos perigosos continue baixo.
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Diferenças Regionais e Umidade Enquanto o Leste e Sul enfrentam instabilidade, o Centro e o Oeste do estado (Cruzeiro do Sul e Tarauacá) terão um dia mais quente e abafado, com chuvas pontuais de média probabilidade. A umidade relativa do ar segue elevadíssima em todo o Acre, variando entre 90% e 100% ao amanhecer, o que contribui para a sensação de mormaço durante a tarde.
Temperaturas por Município:
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Rio Branco, Senador Guiomard e Brasileia: O dia será um pouco menos quente que o habitual, com mínimas entre 21 e 23ºC e máximas oscilando entre 28 e 30ºC.
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Sena Madureira e Santa Rosa do Purus: Mínimas entre 22 e 24ºC; máximas entre 28 e 30ºC.
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Tarauacá e Feijó: Seguem como as cidades mais quentes do estado, com máximas que podem atingir os 34ºC.
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Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima: Mínimas entre 23 e 25ºC; máximas entre 31 e 33ºC.
Os ventos sopram de forma fraca e calma, predominantemente da direção sul com variações de sudeste e sudoeste no Leste, e de sudeste com variações de leste no Oeste acreano.