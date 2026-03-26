26/03/2026
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Previsão indica tempo instável e alta probabilidade de chuvas no Acre

Davi Friale indica alta probabilidade de precipitações fortes e tempo instável nas regionais do Baixo Acre e Purus

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Previsão indica tempo instável e alta probabilidade de chuvas no Acre
Rio Branco registra queda nas temperaturas máximas, que não devem ultrapassar os 30ºC nesta quinta-feira/Foto: Dhárcules Pinheiro/Secom

A quinta-feira (26) chega com um cenário de instabilidade climática para grande parte do Acre. De acordo com o meteorologista Davi Friale, o estado assim como Rondônia, Amazonas, Mato Grosso e áreas vizinhas da Bolívia e do Peru terá o predomínio de sol entre nuvens, mas com a ocorrência de chuvas que podem ser fortes em áreas localizadas.

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O destaque do prognóstico para hoje vai para as microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira (Leste e Sul do estado), onde o tempo deve permanecer instável, com possibilidade de chuvas a qualquer hora do dia. Nestas áreas, a probabilidade de chuvas fortes é classificada como alta, embora o risco de temporais severos com ventos perigosos continue baixo.

Previsão do tempo

A previsão para hoje indica chuvas passageiras, mas que podem ser intensas em pontos isolados do estado/ Foto: Reprodução

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Diferenças Regionais e Umidade Enquanto o Leste e Sul enfrentam instabilidade, o Centro e o Oeste do estado (Cruzeiro do Sul e Tarauacá) terão um dia mais quente e abafado, com chuvas pontuais de média probabilidade. A umidade relativa do ar segue elevadíssima em todo o Acre, variando entre 90% e 100% ao amanhecer, o que contribui para a sensação de mormaço durante a tarde.

Temperaturas por Município:

  • Rio Branco, Senador Guiomard e Brasileia: O dia será um pouco menos quente que o habitual, com mínimas entre 21 e 23ºC e máximas oscilando entre 28 e 30ºC.

  • Sena Madureira e Santa Rosa do Purus: Mínimas entre 22 e 24ºC; máximas entre 28 e 30ºC.

  • Tarauacá e Feijó: Seguem como as cidades mais quentes do estado, com máximas que podem atingir os 34ºC.

  • Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima: Mínimas entre 23 e 25ºC; máximas entre 31 e 33ºC.

Os ventos sopram de forma fraca e calma, predominantemente da direção sul com variações de sudeste e sudoeste no Leste, e de sudeste com variações de leste no Oeste acreano.

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