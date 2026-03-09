Previsão indica tempo quente com sol, nuvens e pancadas de chuva nesta segunda-feira

A previsão do meteorologista Davi Friale indica que esta segunda-feira (9) será marcada por tempo quente, com sol, nuvens e pancadas de chuva em parte da Amazônia e do Centro-Oeste. O cenário deve atingir áreas do Acre, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Goiás e do Distrito Federal, além das planícies da Bolívia e da região de selva do Peru.

Segundo a previsão, há alta probabilidade de chuvas muito fortes no Distrito Federal, em Goiás, em Mato Grosso e em áreas da Bolívia. Já no noroeste e no norte do Amazonas, a tendência é de muito calor e pouca chuva.

No leste e sul do Acre, nas microrregiões de Rio Branco, Brasiléia e Sena Madureira, o tempo permanece quente, com sol, nuvens e pancadas de chuva pontuais que podem ser intensas e acompanhadas de raios. A probabilidade de chuvas fortes e temporais é considerada média. A umidade relativa do ar mínima varia entre 60% e 70% durante a tarde, enquanto a máxima fica entre 90% e 100% ao amanhecer.

No centro e oeste do estado, incluindo as microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, a previsão é semelhante, com tempo quente e pancadas de chuva que podem ocorrer de forma pontual e, em alguns casos, acompanhadas de raios. A possibilidade de temporais também é classificada como média.

As temperaturas mínimas devem variar entre 21 °C e 25 °C em diferentes regiões do estado, enquanto as máximas ficam entre 29 °C e 32 °C. Os ventos sopram entre fracos e calmos, vindos do norte e com variações de noroeste pela manhã e de nordeste a partir do fim da tarde. A probabilidade de ventos fortes é considerada baixa.