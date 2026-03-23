PRF prende passageiro de ônibus por violência doméstica durante fiscalização na BR-364

Um homem foi preso na noite do último sábado (21) durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), realizada em conjunto com o Canil da Polícia Militar do Acre (PMAC), em Rio Branco. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto por crime relacionado à violência doméstica.

A abordagem ocorreu no km 115 da BR-364, nas proximidades do posto da PRF. Por volta das 21h30, os agentes realizavam inspeções de rotina em veículos de transporte interestadual quando decidiram verificar a documentação dos passageiros de um ônibus.

Durante a checagem nos sistemas de segurança pública, foi constatada a existência do mandado de prisão contra um dos ocupantes do veículo. Diante da situação, o homem foi detido ainda no local.

Após a prisão, ele foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) da Polícia Civil, em Rio Branco, onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis.

A PRF reforça a importância da colaboração da população no combate à violência. Em casos suspeitos, especialmente em rodovias, postos de combustíveis e paradas de ônibus, a orientação é acionar as autoridades.

Denúncias podem ser feitas pelo telefone 191, da PRF, disponível 24 horas, ou pelo número 180, da Central de Atendimento à Mulher.