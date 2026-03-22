22/03/2026
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Colisão entre moto e carro deixa casal ferido em Rio Branco

Com o impacto, os dois foram arremessados ao solo e sofreram diversos ferimentos

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Colisão entre moto e carro deixa casal ferido em Rio Branco
O casal trafegava em uma motocicleta e acabou colidindo com um carro/ Foto: ContilNet

Fernanda Isabel Catar, de 26 anos, e Samuel Teixeira Silva, também de 26, ficaram feridos após um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro na tarde deste domingo (22), no Ramal da Usina, na região do bairro Belo Jardim III, em Rio Branco.

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O casal trafegava em uma motocicleta modelo Titan 125, de cor vermelha, no sentido bairro-centro, quando acabou colidindo com um carro.

Com o impacto, os dois foram arremessados ao solo e sofreram diversos ferimentos. Populares que presenciaram o acidente acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico para prestar os primeiros socorros.

Colisão entre moto e carro deixa casal ferido em Rio Branco

Após o atendimento inicial, as vítimas foram encaminhadas ao Pronto-Socorro de Rio Branco/ Foto: ContilNet

Após o atendimento inicial, as vítimas foram encaminhadas ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Samuel apresentou fratura no dorso do pé e escoriações no braço direito. Já Fernanda sofreu fratura na clavícula do lado direito, além de escoriações pelo corpo. Apesar dos ferimentos, ambos estão em estado de saúde estável.

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O Batalhão de Policiamento de Trânsito esteve no local, realizou o Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) e adotou os procedimentos necessários para apurar as circunstâncias da colisão.

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