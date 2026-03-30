30/03/2026
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Primeira etapa da nova sede da Câmara de Rio Branco será entregue nesta segunda

Com investimento de R$ 27 milhões, prédio de 2,7 mil m² marca nova fase do Legislativo na capital

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O novo edifício é o primeiro da história da capital acreana planejado exclusivamente para sediar a Câmara MunicipalO novo edifício é o primeiro da história da capital acreana planejado exclusivamente para sediar a Câmara Municipal
O novo edifício é o primeiro da história da capital acreana planejado exclusivamente para sediar a Câmara Municipal | Foto: ContilNet

A primeira etapa da nova sede da Câmara Municipal de Rio Branco será aberta nesta segunda-feira (30), às 17 horas. O espaço, localizado no Bairro Jardim Europ, representa um dos maiores investimentos recentes na estrutura do Legislativo municipal.

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Com cerca de 2.700 metros quadrados de área construída, o prédio recebeu aproximadamente R$ 27 milhões em recursos, provenientes da prefeitura de Rio Branco e de emendas parlamentares. A obra também gerou cerca de 45 empregos diretos durante sua execução.

O novo edifício é o primeiro da história da capital acreana planejado exclusivamente para sediar a Câmara Municipal, substituindo estruturas utilizadas de forma provisória ao longo dos anos.

LEIA TAMBÉM: Com obra 85% concluída, inauguração da 1ª sede própria da Câmara de Rio Branco já tem data; veja

Durante visita técnica realizada ainda em 2025, o secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Cid Ferreira, destacou a importância da obra e o compromisso com a entrega.

“Estamos garantindo que tudo seja entregue com qualidade e dentro do prazo. O novo prédio da Câmara será um símbolo de modernização e valorização do Legislativo de Rio Branco”, afirmou.

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