Primeira etapa da nova sede da Câmara de Rio Branco será entregue nesta segunda

A primeira etapa da nova sede da Câmara Municipal de Rio Branco será aberta nesta segunda-feira (30), às 17 horas. O espaço, localizado no Bairro Jardim Europ, representa um dos maiores investimentos recentes na estrutura do Legislativo municipal.

Com cerca de 2.700 metros quadrados de área construída, o prédio recebeu aproximadamente R$ 27 milhões em recursos, provenientes da prefeitura de Rio Branco e de emendas parlamentares. A obra também gerou cerca de 45 empregos diretos durante sua execução.

O novo edifício é o primeiro da história da capital acreana planejado exclusivamente para sediar a Câmara Municipal, substituindo estruturas utilizadas de forma provisória ao longo dos anos.

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Durante visita técnica realizada ainda em 2025, o secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Cid Ferreira, destacou a importância da obra e o compromisso com a entrega.