Produção agrícola cresce 9,2% no Acre e governo projeta avanço de 12% no setor

A produção agrícola no Acre deve registrar crescimento em 2026. Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que a safra de cereais, leguminosas e oleaginosas no estado deve ultrapassar 204 mil toneladas, um aumento de 9,2% em relação ao volume registrado no ano passado. Ao mesmo tempo, o governo estadual projeta ampliar ainda mais esse desempenho, com meta de crescimento de 12% no setor ao longo do ano.

Segundo o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), a estimativa para fevereiro de 2026 é de 204.246 toneladas, acima das 186.972 toneladas registradas no mesmo período do ano anterior.

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O crescimento também acompanha a expansão da área plantada no estado. O levantamento aponta que a área cultivada passou de 62.804 hectares para 66.325 hectares, indicando avanço da atividade agrícola em diferentes regiões.

Entre as principais culturas produzidas no Acre, a mandioca continua liderando com folga, somando 501.922 toneladas. Na sequência aparece o milho, com 137.689 toneladas.

Outras culturas também apresentam participação relevante na produção estadual. A banana soma 87.352 toneladas, seguida pela soja, com 59.724 toneladas. Já a cana-de-açúcar registra 10.289 toneladas, enquanto o café alcança 6.969 toneladas.

Completam a lista de produtos cultivados no estado a laranja, com 5.228 toneladas, o arroz em casca, com 4.052 toneladas, o feijão, com 2.769 toneladas, e o fumo, que soma 120 toneladas.

Com informações da Agência de Notícias do Acre