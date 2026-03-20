20/03/2026
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Professora lança documentário com histórias de mulheres da Transacreana

"Sementes da Resistência" estréia no próximo dia 26 de março

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Estreia ocorre na próxima quinta-feira (26), no Museu dos Povos Acreanos. — Foto: Alice Leão/SEET

“Dizem que toda história começa antes de a gente perceber.” É com essa provocação que chega ao público Sementes de Resistência, documentário que estreia na próxima quinta-feira (26), às 10 horas, no auditório do Museu dos Povos Acreanos, em Rio Branco, trazendo à tona vivências pouco visibilizadas de mulheres da região da Transacreana.

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A obra é assinada pela professora e ex-reitora do Instituto Federal do Acre (Ifac), Rosana Cavalcante, e nasce a partir de um projeto de pós-doutorado desenvolvido em parceria com o Jardim Botânico do Rio de Janeiro.

Estreia ocorre às 10 horas. — Foto: Reprodução

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Ao longo da estrada que corta comunidades rurais e áreas de floresta, o documentário acompanha o cotidiano de mulheres trabalhadoras que preservam conhecimentos tradicionais e sustentam a vida na Amazônia acreana.

As histórias revelam resistência, pertencimento e a força de quem transforma desafios em continuidade.

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