11/03/2026
Projeto Conexão do Bem lança campanha de Páscoa Solidária para arrecadar chocolates

Meta é atender 200 crianças

Projeto Conexão do Bem lança campanha de Páscoa Solidária
Projeto Conexão do Bem lança campanha de Páscoa Solidária/Foto: Reprodução

O projeto social Conexão do Bem iniciou uma campanha solidária para arrecadar chocolates que serão destinados a crianças atendidas pela iniciativa em Rio Branco e também em municípios do interior do estado.

A ação, chamada de Páscoa Solidária, tem como objetivo mobilizar a população para contribuir com barras, caixas ou ovos de chocolate que serão entregues às crianças cadastradas no projeto.

Segundo a organização, a meta é atender cerca de 200 crianças acompanhadas pela iniciativa social, proporcionando um momento especial durante o período da Páscoa.

A meta é atender cerca de 200 crianças acompanhadas pela iniciativa social

A meta é atender cerca de 200 crianças acompanhadas pela iniciativa social/Foto: Divulgação

Como ajudar

A campanha está aberta para doações da comunidade, empresas e voluntários que desejam contribuir com a ação solidária.

As doações podem ser feitas diretamente com a coordenação do projeto. Interessados em colaborar podem entrar em contato pelo telefone (68) 99984-6280, com Michele, responsável pela mobilização da campanha.

Mais informações também podem ser obtidas pelas redes sociais do projeto, no perfil @conexao.bem.

De acordo com a organização, os chocolates arrecadados serão destinados às crianças cadastradas no projeto, que atende famílias tanto da capital quanto do interior do Acre.

