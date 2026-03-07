Projeto da Polícia Militar atende 60 crianças e aposta na formação cidadã em cidade do Acre

Cerca de 60 crianças de Sena Madureira começaram neste sábado (7) a participar das atividades do Projeto Guarda Mirim 2026, iniciativa da Polícia Militar do Acre que busca estimular a formação cidadã e fortalecer valores sociais entre os jovens do município. O evento fez parte da aula inaugural do projeto Guarda Mirim 2026 em Sena Madureira.

O projeto tem como principal objetivo aproximar a Polícia Militar da comunidade, fortalecendo os vínculos entre a corporação, as famílias e os participantes. A proposta é trabalhar não apenas a disciplina e o respeito, mas também incentivar o desenvolvimento pessoal das crianças por meio de ações educativas e sociais. O comandante do 8º BPM, capitão Fábio Diniz, destacou a importância do projeto para o desenvolvimento das crianças e para a construção de uma relação mais próxima entre a Polícia Militar e a comunidade. Segundo ele, a iniciativa vai além das atividades realizadas durante os encontros.

“O projeto Guarda Mirim é uma forma de a Polícia Militar contribuir diretamente com a formação das nossas crianças. Queremos incentivar valores como respeito, responsabilidade e cidadania, além de fortalecer a relação de confiança entre a polícia e a comunidade. Investir nas crianças é investir em um futuro melhor para Sena Madureira”, afirmou o comandante.

LEIA TAMBÉM: Raio derruba sinal de rádio e deixa emissora fora do ar por dias no interior do Acre; saiba situação

Durante o ano, os participantes irão participar de oficinas educativas, atividades físicas e momentos de formação cidadã, além de aprender sobre a importância do cuidado com o meio ambiente. Uma das ações previstas é a criação de uma horta comunitária, que será utilizada como ferramenta de educação ambiental, ensinando na prática a importância da preservação e da sustentabilidade.

A aula inaugural marcou o início das atividades do projeto em 2026, que ao longo do ano deve promover diversas ações educativas e sociais voltadas ao desenvolvimento das crianças participantes.