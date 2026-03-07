Raio derruba sinal de rádio e deixa emissora fora do ar por dias no interior do Acre; saiba situação

A emissora de rádio Acre Cidade FM 90,3, em Sena Madureira permaneceu dias fora do ar devido a problemas técnicos provocados por uma descarga elétrica. Ela voltou a operar normalmente nesta sexta-feira (6).

De acordo com informações da própria emissora, o sinal havia sido interrompido na madrugada da última segunda-feira (2), quando um raio atingiu a estrutura e danificou diversos equipamentos essenciais para o funcionamento da rádio. Entre os aparelhos afetados estavam o transmissor, a mesa de som e um computador utilizado na operação diária.

Após o incidente, uma equipe técnica trabalhou para reparar os danos e restabelecer o sistema de transmissão. Com os equipamentos recuperados, foi possível retomar a programação e normalizar o sinal da emissora no município.

A direção local destacou o empenho das equipes envolvidas na manutenção e agradeceu o apoio dos ouvintes durante o período em que a rádio permaneceu fora do ar. Com o retorno das atividades, a emissora volta a levar informação, música e entretenimento ao público de Sena Madureira e região.