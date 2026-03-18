Protesto segue na BR-364 e mães cobram presença do prefeito Gerlen Diniz

O protesto realizado por mães e pais atípicos continua interditando um trecho da BR-364, nas proximidades de Sena Madureira, na tarde desta quarta-feira (18). A mobilização, iniciada por volta das 13h, seguia até pelo menos 17h, causando transtornos e longas filas de veículos nos dois sentidos da rodovia.

Os manifestantes cobram a presença do prefeito Gerlen Diniz no local para abrir diálogo direto com as famílias. Segundo eles, a principal reivindicação é a contratação de mediadores escolares, profissionais considerados essenciais para garantir o acompanhamento adequado de crianças com necessidades específicas na rede municipal de ensino.

De acordo com os pais, a ausência desses profissionais tem prejudicado o desenvolvimento e a inclusão dos alunos, além de gerar dificuldades no ambiente escolar. “A gente precisa de uma resposta concreta. Nossos filhos não podem continuar sendo prejudicados”, relatou uma das mães que participa do ato.

O protesto tem sido marcado por momentos de tensão ao longo do dia, especialmente devido ao bloqueio total da rodovia, uma das principais vias de ligação do estado. Mesmo assim, os manifestantes afirmam que só devem liberar a pista após um posicionamento oficial do prefeito ou a garantia de que as demandas serão atendidas.

Até o momento, não houve confirmação da ida do gestor municipal ao local. Enquanto isso, o impasse permanece e o congestionamento segue aumentando, afetando motoristas que precisam trafegar pela região.

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