Quadra de grama sintética é inaugurada em Rio Branco e amplia espaços para prática de esportes

Uma nova quadra de grama sintética foi inaugurada no bairro Manoel Julião, em Rio Branco. O espaço esportivo passou a ser utilizado por moradores da região, principalmente por crianças e jovens que participam de atividades ligadas ao futebol.

A entrega da estrutura foi divulgada nas redes sociais pelo prefeito Tião Bocalom, que participou da inauguração ao lado de moradores e atletas da comunidade. O espaço conta com gramado sintético e cobertura, permitindo a realização de atividades esportivas também no período da noite.

Segundo informações divulgadas pelo gestor municipal, a construção da quadra contou com recursos provenientes de emendas parlamentares destinadas por Sérgio Petecão e Alan Rick, enquanto a prefeitura realizou intervenções para melhorias na área ao redor do equipamento esportivo.

Durante o evento de inauguração, equipes e jovens atletas participaram de atividades esportivas na quadra recém-entregue. A iniciativa busca ampliar os espaços destinados à prática de esportes na capital acreana.

Nos últimos anos, projetos voltados à implantação e revitalização de quadras esportivas têm sido utilizados por gestores públicos como forma de incentivar a prática esportiva em bairros da cidade e oferecer novas opções de lazer para a população.

Moradores da região afirmam que a presença de estruturas desse tipo contribui para aumentar a participação de jovens em atividades esportivas e ampliar o uso de espaços comunitários.