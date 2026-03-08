08/03/2026
Raio atinge residência durante temporal e causa prejuízos

Descarga elétrica caiu na área da cozinha de um imóvel e também causou danos em residência vizinha

Descarga elétrica atinge residência durante temporal e causa prejuízos
Descarga elétrica caiu na área da cozinha de um imóvel e também causou danos em residência vizinha/ Foto: Reprodução

Um raio atingiu uma casa na Rua José Raymundo de Andrade, no bairro Éden, em Sorocaba, no interior de São Paulo, durante o temporal registrado na última sexta-feira (6).

O momento da descarga elétrica foi registrado por uma câmera de segurança instalada na varanda de um prédio próximo. Nas imagens, é possível ver o instante em que o raio atinge a parte dos fundos do imóvel.

De acordo com moradores, o impacto ocorreu na área da cozinha da residência. Apesar da força da descarga elétrica, ninguém estava no local no momento da queda do raio.

O incidente provocou danos materiais e também atingiu uma casa vizinha, onde eletrodomésticos acabaram sendo destruídos.

Moradores e animais estavam dentro das residências durante o temporal, mas não houve registro de feridos.

Até o momento, a Prefeitura de Sorocaba não se manifestou oficialmente sobre o ocorrido.

