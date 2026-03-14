14/03/2026
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Reajuste no diesel entra em vigor neste sábado após anúncio da Petrobras

O reajuste ocorreu um dia após o governo federal anunciar medidas para conter a alta dos combustíveis

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Com a mudança, o preço médio do diesel A fornecido pela Petrobras às distribuidoras passa a ser de R$ 3,65 por litro
Com a mudança, o preço médio do diesel A fornecido pela Petrobras às distribuidoras passa a ser de R$ 3,65 por litro | Foto: Agência Brasil

O preço do diesel sofreu reajuste a partir deste sábado (14), após anúncio feito pela Petrobras na véspera. O aumento foi de R$ 0,38 por litro no diesel A vendido às distribuidoras, mas o impacto ao consumidor final deve ser menor devido à desoneração de tributos federais anunciada pelo governo federal.

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De acordo com a estatal, considerando a mistura obrigatória do combustível — composta por 85% de diesel A e 15% de biodiesel, o ajuste representa acréscimo médio de R$ 0,32 por litro no diesel B, comercializado nos postos.

Com a mudança, o preço médio do diesel A fornecido pela Petrobras às distribuidoras passa a ser de R$ 3,65 por litro. Já a participação da companhia no valor final do diesel B vendido ao consumidor será, em média, de R$ 3,10 por litro.

O reajuste ocorreu um dia após o governo federal anunciar medidas para conter a alta dos combustíveis. Na quinta-feira (12), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou a isenção das cobranças de PIS e Cofins sobre o diesel, medida que, segundo a Petrobras, ajudou a reduzir o impacto do aumento. Sem a desoneração, o repasse poderia chegar a R$ 0,70 por litro.

Em nota, a empresa informou que o efeito do reajuste às distribuidoras será parcialmente compensado pela retirada dos tributos federais. A Petrobras também confirmou adesão ao programa de subsídios criado pelo governo.

Dados da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom) apontam que, antes do reajuste, o preço praticado pela estatal estava cerca de 72% abaixo da paridade internacional de importação, equivalente a uma diferença de R$ 2,34 por litro. A defasagem ocorreu após a valorização do petróleo Brent, que saltou de aproximadamente US$ 70 para cerca de US$ 100 o barril entre o fim de fevereiro e o início de março.

Durante coletiva de imprensa realizada na sexta-feira (13), a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou que novos ajustes não estão descartados e podem ocorrer conforme o cenário do mercado. Segundo ela, a política de preços da companhia busca evitar o repasse imediato das oscilações internacionais ao mercado interno.

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