Regularização do título de eleitor termina em 6 de maio; saiba como fazer

Prazo eleitoral

Regularização do título de eleitor termina em 6 de maio
Regularização do título de eleitor termina em 6 de maio/Foto: Divulgação

A Justiça Eleitoral alertou os eleitores sobre o prazo para regularizar o título de eleitor e garantir participação nas Eleições de 2026. O limite para realizar alterações no cadastro eleitoral é 6 de maio.

Até essa data, os cidadãos podem emitir o primeiro título, transferir o domicílio eleitoral, atualizar dados cadastrais ou regularizar eventuais pendências junto à Justiça Eleitoral.

A orientação é que o procedimento seja feito com antecedência para evitar filas e sobrecarga nos cartórios eleitorais próximos ao fim do prazo.

Entre os serviços disponíveis estão:

  • emissão do primeiro título eleitoral

  • transferência do domicílio eleitoral

  • atualização de dados cadastrais

  • regularização de situação eleitoral

Para realizar o procedimento, o eleitor pode procurar o cartório eleitoral mais próximo, observando se há necessidade de agendamento prévio, ou acessar os canais digitais da Justiça Eleitoral, onde parte dos serviços também está disponível.

Manter o título em situação regular é obrigatório para votar e também pode ser exigido em diversas situações, como emissão de passaporte, posse em cargos públicos e matrícula em instituições públicas de ensino.

Com o prazo se aproximando, a Justiça Eleitoral reforça que a regularização antecipada ajuda a evitar contratempos e garante que o eleitor esteja apto a votar no pleito de 2026.

Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

Últimas Notícias

