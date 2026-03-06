Relatório do Congresso americano aponta projetos espaciais chineses no Brasil com possível uso estratégico

Um relatório divulgado por um comitê da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos afirma que a China mantém, na América Latina, uma rede de instalações espaciais que poderiam ter uso duplo civil e militar. O documento aponta que estruturas voltadas oficialmente para pesquisa científica também poderiam ampliar capacidades estratégicas de monitoramento e inteligência.

Segundo o relatório do Comitê Seleto da Câmara sobre o Partido Comunista Chinês, alguns desses projetos envolvem cooperação com instituições acadêmicas brasileiras, incluindo iniciativas associadas a pesquisas de radioastronomia.

Entre os exemplos citados está um laboratório conjunto entre pesquisadores da China e do Brasil, com participação da Universidade Federal da Paraíba e da Universidade Federal de Campina Grande. A cooperação também envolve estudos relacionados ao projeto BINGO, voltado à observação de sinais de rádio provenientes do espaço.

De acordo com o documento, tecnologias desenvolvidas em iniciativas desse tipo podem ter aplicações além do campo científico, incluindo possíveis usos estratégicos em monitoramento espacial e coleta de dados.

O relatório afirma que estruturas de pesquisa espacial mantidas ou apoiadas por instituições chinesas em diferentes países da América Latina poderiam contribuir para ampliar a presença tecnológica e científica do país na região.

LEIA TAMBÉM:

Influenciadora conta como saiu do Acre para morar nos EUA e revela que já foi decidida a não voltar

Moradores constroem ponte por conta própria em comunidade rural no interior do Acre

Cobra atravessa via urbana e chama atenção de motoristas em Rio Branco; veja vídeo

Até o momento, os projetos citados são apresentados publicamente como iniciativas de cooperação científica internacional voltadas ao avanço da radioastronomia e ao desenvolvimento de conhecimento sobre o universo.