06/03/2026
ContilPop
Após sonho de ser médico, Davi Brito anuncia carreira como lutador de boxe
Britney Spears é levada ao hospital após prisão; confira os detalhes
Oscar 2026: disputa acirrada marca premiação a poucos dias da cerimônia
Britney Spears é presa na Califórnia; saiba o motivo
Influenciadora diz que foi espancada por fisiculturista na frente da filha: “Me chutava”
Após volta de Breno e Juliano, Marciele tem crise de ansiedade no ‘BBB 26’
Bruna Marquezine mostra mudança radical na aparência; veja fotos do novo visual
Horóscopo 2026: confira a previsão esta quinta-feira para seu signo
Hospital divulga novo boletim médico de Marquito; leia a nota na íntegra
BBB 26: Breno e Juliano Floss planejam enganar brothers ao voltar à casa

Relatório do Congresso americano aponta projetos espaciais chineses no Brasil com possível uso estratégico

Documento menciona cooperação científica com universidades brasileiras e levanta hipótese de aplicações militares futuras

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Relatório da Câmara dos EUA cita parcerias científicas com participação de universidades brasileiras em projetos espaciais.
Alguns desses projetos envolvem cooperação com instituições acadêmicas brasileiras/ Foto: Reprodução

Um relatório divulgado por um comitê da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos afirma que a China mantém, na América Latina, uma rede de instalações espaciais que poderiam ter uso duplo  civil e militar. O documento aponta que estruturas voltadas oficialmente para pesquisa científica também poderiam ampliar capacidades estratégicas de monitoramento e inteligência.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Segundo o relatório do Comitê Seleto da Câmara sobre o Partido Comunista Chinês, alguns desses projetos envolvem cooperação com instituições acadêmicas brasileiras, incluindo iniciativas associadas a pesquisas de radioastronomia.

Entre os exemplos citados está um laboratório conjunto entre pesquisadores da China e do Brasil, com participação da Universidade Federal da Paraíba e da Universidade Federal de Campina Grande. A cooperação também envolve estudos relacionados ao projeto BINGO, voltado à observação de sinais de rádio provenientes do espaço.

Relatório da Câmara dos EUA cita parcerias científicas com participação de universidades brasileiras em projetos espaciais.

De acordo com o documento, tecnologias desenvolvidas em iniciativas desse tipo podem ter aplicações além do campo científico/ Foto: Reprodução

De acordo com o documento, tecnologias desenvolvidas em iniciativas desse tipo podem ter aplicações além do campo científico, incluindo possíveis usos estratégicos em monitoramento espacial e coleta de dados.

O relatório afirma que estruturas de pesquisa espacial mantidas ou apoiadas por instituições chinesas em diferentes países da América Latina poderiam contribuir para ampliar a presença tecnológica e científica do país na região.

LEIA TAMBÉM:

Influenciadora conta como saiu do Acre para morar nos EUA e revela que já foi decidida a não voltar

Moradores constroem ponte por conta própria em comunidade rural no interior do Acre

Cobra atravessa via urbana e chama atenção de motoristas em Rio Branco; veja vídeo

Até o momento, os projetos citados são apresentados publicamente como iniciativas de cooperação científica internacional voltadas ao avanço da radioastronomia e ao desenvolvimento de conhecimento sobre o universo.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.