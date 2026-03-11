Rio Acre apresenta elevação e Defesa Civil monitora possibilidade de novo transbordamento na capital

O nível do Rio Acre registrou nova elevação nesta quarta-feira (11) em Rio Branco, segundo boletim divulgado pela Defesa Civil de Rio Branco. Apesar de permanecer abaixo das cotas de alerta e de transbordo, o comportamento do rio segue sendo acompanhado diariamente pelas equipes do órgão.

De acordo com o boletim, às 5h22 o rio marcava 10,47 metros. Às 9h o nível subiu para 10,51 metros. Ao meio-dia chegou a 10,62 metros, às 15h atingiu 10,73 metros e, às 18h, registrou 10,85 metros.

Nas últimas 24 horas, o volume de chuva registrado na capital foi de 39,20 milímetros. A cota de alerta do Rio Acre é de 13,50 metros e a cota de transbordo é de 14 metros.

O coordenador municipal da Defesa Civil, Cláudio Falcão, explicou que as variações no nível do rio neste período do ano fazem parte do comportamento típico do inverno amazônico.

Segundo ele, no dia 14 de março do ano passado foi decretada situação de emergência em Rio Branco, quando o rio atingiu a marca de 15,36 metros. Na mesma época deste ano, o nível ainda está abaixo daquele patamar, embora apresente elevação gradual.

Outro ponto observado pela Defesa Civil é a sequência de cheias registradas recentemente. Conforme o órgão, o Rio Acre teve dois transbordamentos em janeiro e outro em dezembro.

LEIA TAMBÉM: Acre registra aumento de casos de síndrome respiratória grave e médica alerta para vacinação

Falcão destacou que, neste momento, não é possível afirmar se haverá um novo transbordamento nas próximas semanas, mas também não há como descartar essa possibilidade, considerando o aumento das chuvas tanto na capital quanto nas regiões de cabeceira do rio.

De acordo com a Defesa Civil, uma avaliação mais precisa sobre o comportamento do manancial deve ocorrer a partir da segunda quinzena de março, por volta do dia 20, quando será possível analisar com mais clareza os efeitos das precipitações registradas na região.

Enquanto isso, o monitoramento do nível do rio segue sendo realizado diariamente.