10/03/2026
Rio Acre apresenta leve elevação nas primeiras horas do dia e marca 10,49 metros

Medição das 5h19 aponta elevação do rio e aumento significativo no volume de chuvas nas últimas horas

Nível do Rio Acre sobe para 10,49 metros nesta terça-feira
Rio Acre /Foto: ContilNet

O nível do Rio Acre voltou a apresentar aumento nas primeiras horas desta terça-feira (10), segundo dados atualizados da medição hidrológica realizada pela manhã.

De acordo com o boletim divulgado às 5h19, o rio marcou 10,49 metros, registrando elevação em relação à medição anterior feita à meia-noite, quando o nível estava em 10,47 metros. Na ocasião, o volume de chuva acumulado nas 24 horas anteriores havia sido de 4,40 milímetros.

Nível do Rio Acre sobe para 10,49 metros nesta terça-feira

Rio Acre/ Foto: Reprodução

Já na atualização mais recente, o acumulado de chuva aumentou significativamente, chegando a 19,80 milímetros nas últimas 24 horas, fator que contribuiu para a nova subida do nível do manancial.

Apesar da elevação registrada durante a madrugada, o rio ainda permanece abaixo das cotas de alerta e de transbordo estabelecidas pelas autoridades de monitoramento.

Atualmente, a cota de alerta é de 13,50 metros, enquanto a cota de transbordo está fixada em 14 metros. Os órgãos de acompanhamento seguem monitorando a situação, especialmente em razão do volume de chuvas registrado nas últimas horas.

Neste período do ano, oscilações no nível do rio são comuns devido à intensidade das chuvas que atingem a região, podendo provocar elevações graduais ao longo do dia.

