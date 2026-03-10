10/03/2026
Rio Acre apresenta variações e Defesa Civil mantém plano de contingência: “Instabilidade é grande”

Com 19,8 mm de chuva nas últimas 24 horas, nível do manancial deve continuar subindo nas próximas horas

Rio Acre continua subindo na capital e chega a marca de 10,49 metros nesta terça-feira. Foto: ContilNet

O nível do Rio Acre em Rio Branco marcou 10,49 metros às 5h19 desta terça-feira (10), segundo boletim divulgado pela Defesa Civil Municipal. A medição aponta elevação do manancial após o registro de 19,8 milímetros de chuva nas últimas 24 horas na capital acreana. Apesar da subida, o rio ainda permanece abaixo da cota de alerta, que é de 13,50 metros, e da cota de transbordo, fixada em 14 metros.

Ainda nesta segunda-feira (9), o coordenador da Defesa Civil Municipal, tenente-coronel Cláudio Falcão, afirmou ao ContilNet que a tendência é de que o nível do rio continue aumentando ao longo das próximas horas, diante da instabilidade climática registrada na região.

“Até a primeira quinzena de março a gente não tinha segurança nenhuma. É por isso que a gente continua com os abrigos prontos, com plano de contingência em ação, tudo para qualquer situação como essa a gente já estar preparado”, disse.

De acordo com o coordenador, mesmo com a elevação registrada em Rio Branco, alguns pontos da bacia do Rio Acre já apresentam sinais de vazante, como no município de Xapuri, na região do Alto Acre.

“Até o município de Xapuri está em vazante, mas nós temos Capixaba aumentando, tem o Riozinho do Rola, Espalha e tem Rio Branco. Então deve aumentar um pouco mais nas próximas horas, aí pode estabilizar. Possivelmente não deve alcançar uma cota de alerta agora, mas a instabilidade é grande”, explicou.

No início de março, o pesquisador meteorológico Davi Friale já havia alertado para a possibilidade de elevação rápida no nível do Rio Acre. Em previsão divulgada para o mês, ele destacou que o manancial poderia ultrapassar a marca dos 10 metros ainda nos primeiros dias de março, cenário que começa a se confirmar com as medições mais recentes.

