Rio Acre encerra o dia em elevação e atinge 11,32 metros após chuvas registradas nas últimas horas

O nível do Rio Acre encerrou este sábado (14) em elevação, alcançando a marca de 11,32 metros às 18h, segundo boletim divulgado pela Defesa Civil de Rio Branco.

De acordo com os dados do monitoramento, o rio apresentou subida gradual ao longo do dia. Às 05h16, o nível estava em 11,14 metros. Já às 9h, a medição apontou 11,16 metros, seguida por 11,23 metros ao meio-dia.

Durante a tarde, o aumento continuou. Às 15h, o rio chegou a 11,28 metros, atingindo 11,32 metros às 18h, indicando tendência de elevação.

Nas últimas 24 horas, o volume de chuva registrado foi de 9,20 milímetros, fator que pode influenciar no comportamento do manancial nos próximos dias.

Apesar da elevação, o nível do Rio Acre permanece abaixo das cotas de atenção. O limite de alerta é de 13,50 metros, enquanto a cota de transbordo é de 14 metros, parâmetros utilizados pelas equipes de monitoramento para acompanhar possíveis impactos nas áreas ribeirinhas.

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