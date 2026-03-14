14/03/2026
ContilPop
Gustavo Tubarão desabafa sobre vício em pornografia: “Uma guerra dentro da minha cabeça”
Breno vence a Prova do Anjo no BBB 26 e coloca Jonas no Castigo do Monstro
LUTO: morre Phil Campbell, guitarrista do Motörhead, aos 64 anos
Estudante afirma que recebeu mensagem de Alberto Cowboy aos 16 anos
“Uma música que terminou antes da hora”: Filha do cantor Amado Batista morre aos 46 anos
Margot Robbie: nova aparição pública da atriz levanta suspeitas de uso de Ozempic
Jordana acusa Marciele de agressão após dinâmica da Prova do Líder no BBB 26
Ex-repórter Ney Inácio expõe humilhações nos bastidores do Programa do Ratinho
Influenciadora Taise Dias De Kler mostra rosto com forte crise alérgica
Babu Santana perde prêmio de apartamento após eliminação do BBB 26

Rio Acre encerra o dia em elevação e atinge 11,32 metros após chuvas registradas nas últimas horas

Boletim da Defesa Civil aponta subida gradual ao longo do dia, mas nível segue abaixo da cota de alerta

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Friale divulga previsão do tempo para primeira semana de março
Rio Acre chega a 11,32 m e segue em elevação/Foto: Reprodução

O nível do Rio Acre encerrou este sábado (14) em elevação, alcançando a marca de 11,32 metros às 18h, segundo boletim divulgado pela Defesa Civil de Rio Branco.

📱 Participe do canal do ContilNet no instagram

De acordo com os dados do monitoramento, o rio apresentou subida gradual ao longo do dia. Às 05h16, o nível estava em 11,14 metros. Já às 9h, a medição apontou 11,16 metros, seguida por 11,23 metros ao meio-dia.

Rio Acre/Foto: Secom

Rio Acre/Foto: Secom

Durante a tarde, o aumento continuou. Às 15h, o rio chegou a 11,28 metros, atingindo 11,32 metros às 18h, indicando tendência de elevação.

Nas últimas 24 horas, o volume de chuva registrado foi de 9,20 milímetros, fator que pode influenciar no comportamento do manancial nos próximos dias.

Apesar da elevação, o nível do Rio Acre permanece abaixo das cotas de atenção. O limite de alerta é de 13,50 metros, enquanto a cota de transbordo é de 14 metros, parâmetros utilizados pelas equipes de monitoramento para acompanhar possíveis impactos nas áreas ribeirinhas.

LEIA TAMBÉM:

Vídeo de criança “batizando” amigo em piscina emociona e viraliza nas redes sociais

Restos de São Francisco de Assis são exibidos publicamente pela primeira vez em quase cinco décadas

Cena inusitada: vídeo mostra macaco pegando “carona” em cachorro no interior do Acre

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.