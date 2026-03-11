O nível do Rio Acre apresentou leve elevação na primeira medição da manhã desta quarta-feira (11). De acordo com os dados mais recentes, registrados às 5h22, o rio marcou 10,47 metros, indicando subida em relação à última medição realizada na noite anterior.

Na medição feita ainda por volta da meia-noite, o nível havia sido registrado em 10,45 metros, após a ocorrência de 19,80 milímetros de chuva acumulados nas últimas 24 horas.

Já na atualização da manhã, o volume de chuva acumulado chegou a 39,20 milímetros nas últimas 24 horas, o que contribuiu para a elevação de dois centímetros no nível do rio durante a madrugada.

Apesar da subida, o nível permanece distante das cotas consideradas de risco. A cota de alerta é de 13,50 metros, enquanto a cota de transbordo está estabelecida em 14,00 metros.

LEIA TAMBÉM:

Influenciadora conta como saiu do Acre para morar nos EUA e revela que já foi decidida a não voltar

Moradores constroem ponte por conta própria em comunidade rural no interior do Acre

Cobra atravessa via urbana e chama atenção de motoristas em Rio Branco; veja vídeo

O monitoramento do Rio Acre é realizado diariamente por órgãos de acompanhamento hidrológico, que observam possíveis variações no nível do manancial, especialmente durante períodos de maior incidência de chuvas.