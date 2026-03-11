11/03/2026
ContilPop
Rio Acre registra nova elevação ao meio-dia após subir durante toda a manhã desta quarta-feira

Rio Acre/Foto: Secom
Rio Acre/Foto: Secom

O nível do Rio Acre apresentou elevação ao longo da manhã desta quarta-feira (11), conforme dados das medições realizadas durante o dia.

Na primeira leitura, registrada às 5h22, o rio marcava 10,47 metros. Já na medição das 9h, o nível subiu para 10,51 metros, indicando aumento gradual no volume de água.

Medições mostram elevação gradual do manancial entre a madrugada e o meio-dia desta quarta-feira.

Rio Acre /Foto: Reprodução

A atualização do meio-dia apontou nova elevação, chegando a 10,62 metros, mantendo a tendência de subida observada nas primeiras horas do dia.

Nas últimas 24 horas, o volume de chuva acumulado chegou a 39,20 milímetros, o que contribui para a variação no nível do manancial.

LEIA TAMBÉM:

Apesar da elevação registrada ao longo da manhã, o rio ainda permanece abaixo das cotas consideradas de risco. A cota de alerta está fixada em 13,50 metros, enquanto a cota de transbordo é de 14,00 metros.

Últimas Notícias

