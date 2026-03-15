Sargento da reserva abandona carro após acidente e é preso por munição ilegal em Rio Branco

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta deixou duas pessoas feridas na manhã deste sábado (14), na rotatória da Avenida Amadeo Barbosa com a Rua Presidente Médici, em Rio Branco. O veículo envolvido pertence ao sargento da reserva remunerada da Polícia Militar Antônio de Jesus Batista, que deixou o local após a colisão, enquanto as vítimas aguardavam socorro.

De acordo com informações da Polícia Militar, a guarnição foi acionada por volta das 7h40 e chegou ao local às 8h, realizando o isolamento da área para preservar os vestígios do acidente e garantir a fluidez do trânsito. A perícia técnica foi acionada e chegou ao local por volta das 9h20, sendo conduzida pelo perito Tiago Demeterko, com acompanhamento da capitã Deuzilene.

No local, foi constatado que o acidente envolveu um Toyota Corolla e uma motocicleta Honda Titan, conduzida por Gabriel Martins de Sousa, que tinha como passageira Maria Arlete da Costa Martins.

Segundo relato do motociclista, ele trafegava pela Avenida Amadeo Barbosa no sentido centro-bairro quando, ao fazer a rotatória para acessar a segunda saída, foi surpreendido por uma colisão traseira provocada pelo Corolla.

Vestígios encontrados no local indicam que o automóvel primeiro se chocou contra o canteiro central da rotatória, possivelmente fazendo o motorista perder o controle do veículo. Em seguida, o carro colidiu contra a traseira da motocicleta e ainda invadiu o canteiro lateral da via, onde parou próximo a uma área de mata.

Antes da chegada da polícia, as vítimas foram socorridas e levadas ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb). O condutor da motocicleta apresentava cortes nos joelhos e escoriações pelo corpo, enquanto a passageira sofreu dores intensas no tórax, corte na boca e escoriações.

Durante o atendimento da ocorrência, populares relataram que o condutor do Corolla seria o sargento da reserva Antônio de Jesus Batista, que teria deixado o local portando uma arma de fogo e solicitado uma corrida por aplicativo.

Pouco depois, o motorista de aplicativo Dionatan da Silva procurou uma guarnição da Polícia Militar e informou que um passageiro havia deixado dentro de seu veículo uma caixa contendo 10 munições calibre 12 intactas, que teriam sido esquecidas pelo sargento após a corrida.

Durante buscas no interior do carro acidentado, os policiais encontraram documentos do militar e certificados de registro de armas de fogo, além de diversas munições de diferentes calibres, entre elas 9mm, .380 e duas munições calibre 5.56, além de uma cápsula deflagrada. Também foi localizada uma geleira com latas de cerveja dentro do veículo.

Segundo a polícia, o sargento não possuía autorização para portar munições calibre 5.56, o que configura, em tese, porte ilegal de munição.

Com base nas informações repassadas pelo motorista de aplicativo, policiais localizaram o militar e o conduziram à Delegacia de Flagrantes (Defla). No local, foi realizado teste do bafômetro, que apontou 0,90 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, valor considerado elevado.

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Ao ser questionado, o sargento negou que estivesse dirigindo o veículo no momento do acidente. Segundo ele, por estar sob efeito de bebida alcoólica, teria entregue o carro a outra pessoa para conduzir, prática conhecida como “motorista da rodada”.

Durante o registro da ocorrência, o sargento apresentou Jeovani Maciel Mendes da Silva, que afirmou ter sido o responsável por dirigir o Corolla no momento do acidente. Ele relatou que teria pegado o carro sem autorização e fugido do local após a colisão por medo.

Jeovani foi submetido ao teste do bafômetro, que confirmou que ele também estava sob efeito de álcool.

Diante dos fatos, Antônio de Jesus Batista foi conduzido à Delegacia de Flagrantes por porte ilegal de munição, enquanto Jeovani Maciel Mendes da Silva foi apresentado por dirigir sob efeito de álcool e por lesão corporal na direção de veículo automotor.

Após a realização da perícia, o Toyota Corolla foi removido para o pátio do Detran, enquanto a motocicleta foi entregue a um responsável indicado. O caso seguirá sendo investigado pelas autoridades competentes.

Outras ocorrências envolvendo o PM em menos de 24 horas

Consta que, na noite do dia 13/03/2026, conforme Boletim Informativo nº 00019373/2026, a RP 101 foi acionada via CICC para averiguar uma denúncia de disparo de arma de fogo em via pública, envolvendo um indivíduo em um veículo Toyota Corolla, de cor prata.

No local, foi identificado como proprietário do veículo o sargento da Polícia Militar da reserva remunerada Antônio de Jesus Batista, que estava de posse de uma pistola Glock G25. Ao ser indagado pela guarnição acerca de possíveis disparos, ele negou ter efetuado tiros. No entanto, não foram constatados indícios de disparos no local, tampouco houve manifestação de vítima ou solicitante da ocorrência.

Posteriormente, na manhã do dia 14/03/2026, conforme Boletim Informativo nº CICC-AC20260314052841-257-OC-PM, a RP 101 também foi acionada via COPOM para averiguar uma ocorrência de ameaça e perturbação do sossego, na Rua México, bairro Habitasa.

No local, foi constatado som em volume elevado proveniente de uma residência. Na ocasião, o referido sargento aproximou-se da equipe policial aparentando estar sob efeito de bebida alcoólica, apresentando comportamento exaltado e questionando a presença da guarnição no local.