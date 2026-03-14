Rio Acre volta a subir na manhã deste sábado após registro de chuva, aponta Defesa Civil

O nível do Rio Acre voltou a subir na manhã deste sábado (14) em Rio Branco, de acordo com boletim divulgado pela Defesa Civil de Rio Branco.

Segundo a medição realizada às 5h16, o rio marcava 11,14 metros, indicando queda em relação às medições anteriores. No entanto, no boletim atualizado das 9h, o nível passou para 11,16 metros, registrando nova subida.

Apesar da elevação, o rio ainda permanece abaixo das cotas consideradas críticas. Atualmente, a cota de alerta é de 13,50 metros, enquanto a cota de transbordo é de 14 metros.

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Nas últimas 24 horas, o acumulado de chuva na capital acreana foi de 9,20 milímetros, volume que pode influenciar no comportamento do nível do rio nos próximos dias.