Rio Branco recebe maior fatia de repasses estaduais e recebe mais de R$ 23 milhões em fevereiro

Rio Branco foi o município acreano que mais recebeu recursos provenientes da arrecadação estadual em fevereiro de 2026. De acordo com demonstrativo divulgado pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), a capital concentrou mais de R$ 23,3 milhões somando repasses de ICMS, IPVA e Fundeb, valores que fazem parte da divisão constitucional da arrecadação entre o Estado e os municípios. As informações são do Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (10).

Os dados apontam que, apenas em ICMS, Rio Branco recebeu R$ 14.609.912,64, o maior valor entre todas as cidades acreanas. Ao montante somam-se R$ 5.087.043,77 de repasses de IPVA e R$ 3.652.473,88 destinados ao Fundeb.

Bem atrás da capital aparece Cruzeiro do Sul, segundo município que mais recebeu recursos no período. A cidade contabilizou R$ 3.676.200,76 em ICMS, R$ 969.963,52 em IPVA e R$ 919.049,11 destinados ao Fundeb.

Na sequência estão Brasiléia, com R$ 1.558.956,90 em ICMS e R$ 589.899,80 em IPVA, e Sena Madureira, que recebeu R$ 1.380.471,84 de ICMS e R$ 245.524,98 de IPVA.

Outros municípios que também aparecem entre os maiores repasses são Senador Guiomard, com mais de R$ 1,52 milhão em ICMS, e Tarauacá, que recebeu R$ 1,16 milhão do mesmo imposto.

No total, o demonstrativo da Sefaz aponta que, em fevereiro, foram distribuídos aos 22 municípios acreanos R$ 50.955.043,08, somando R$ 34,1 milhões de ICMS, R$ 8,25 milhões de IPVA e R$ 8,53 milhões destinados ao Fundeb.

Entre os menores valores registrados no levantamento estão os repasses de IPVA para cidades de menor frota de veículos, como Santa Rosa do Purus, que recebeu R$ 1.327,17, e Porto Walter, com R$ 2.869,62.

A publicação mensal desses dados segue determinação da legislação federal que obriga os estados a divulgar quanto da arrecadação de determinados impostos é transferido para os municípios, garantindo transparência na divisão dos recursos públicos.