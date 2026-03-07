Após denúncia, ROTAM prende irmão e irmã por tráfico de drogas em casa abandonada em Rio Branco

Uma ação do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), por meio da Companhia de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (ROTAM), resultou na prisão de dois suspeitos por tráfico de drogas na noite desta sexta-feira (6), em uma casa abandonada localizada no bairro Geraldo Fleming, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, a guarnição realizava patrulhamento na região quando foi abordada por um morador das proximidades, que preferiu não se identificar por medo. O denunciante informou que o imóvel abandonado estava sendo utilizado por pessoas para a comercialização de entorpecentes, prática que, segundo ele, já ocorria há alguns meses.

Diante da denúncia, os policiais se deslocaram até o local indicado para averiguar a situação. Ao se aproximarem da residência, os militares visualizaram um usuário recebendo entorpecentes e entregando uma quantia em dinheiro a um dos suspeitos, caracterizando a venda da droga.

Imediatamente foi realizada a abordagem e, durante a busca pessoal, os policiais encontraram com Gleison Silva dos Santos, de 19 anos, 38 papelotes de skunk e três trouxinhas aparentando ser cocaína. No bolso traseiro do suspeito também foi encontrada a quantia de R$ 270 em dinheiro.

Questionado sobre o material apreendido, Gleison confessou que estava comercializando entorpecentes no local e afirmou que decidiu iniciar a prática criminosa por estar desempregado.

Durante buscas nas proximidades do imóvel, os policiais localizaram ainda cerca de 100 gramas de skunk enterradas no quintal baldio da casa abandonada.

Enquanto a ocorrência estava em andamento, uma mulher identificada como Luciane Silva dos Santos, de 26 anos, chegou ao local e se apresentou como irmã do suspeito. Durante consulta nominal, os policiais constataram que Gleison possuía um mandado de prisão em aberto. Também foi identificado um possível mandado de prisão preventiva contra Luciane, expedido pela Comarca de Boca do Acre, no Amazonas.

Diante dos fatos, os dois foram conduzidos à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde ficaram à disposição da Justiça.